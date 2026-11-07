என்.ஆர்.காங்.,க்கு 2 நியமன எம்.எல்.ஏ.,க்கள்: என்.ஆர்., இலக்கிய பேரவை வலியுறுத்தில்
என்.ஆர்.காங்.,க்கு 2 நியமன எம்.எல்.ஏ.,க்கள்: என்.ஆர்., இலக்கிய பேரவை வலியுறுத்தில்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:47 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
புதுச்சேரி: நியமன எம்.எல்.ஏ.,க்களை என்.ஆர்.காங்., கட்சிக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும் என, புதுச்சேரி மாநில என்.ஆர்., இலக்கியப் பேரவை தலைவர் தனசேகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு அனுப்பியுள்ள கோரிக்கை மனு:
புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்., 12 எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மற்றும் பா.ஜ., 4 எம்.எல்.ஏ.,க்களுடன் கூட்டணி ஆட்சி நடந்து வருகிறது. ஆனால் பா.ஜ., மூன்று நியமன எம்.எல்.ஏ.,க்களை தாங்களே நிரப்பிக்கொள்ள முயற்சித்து வருவதாக அறிகிறோம்.
மக்கள் அளித்த தீர்ப்பை மதிக்கும் வகையில் விகிதாசார அடிப்படையில் என்.ஆர்.காங்.,க்கு 2 மற்றும் பா.ஜ.,வுக்கு 1 என 3 நியமன எம்.எல்.ஏ பதவிகளைப் பகிர்ந்தளிக்க வேண்டும்.
மரபுபடி, அறிவு சார்ந்தவர்கள், இலக்கியவாதிகள், எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் சமூகச் செயல்பாட்டாளர்களுக்கே நியமன எம்.எல்.ஏ., பதவிகளை வழங்க வேண்டும்.
தோற்ற முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கு மீண்டும் நியமனப் பதவி வழங்குவது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரானது. இது சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்னையை உருவாக்கக்கூடும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.