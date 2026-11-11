/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/2 வயது பெண் குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை: செஞ்சி அருகே போலீஸ் விசாரணை
2 வயது பெண் குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை: செஞ்சி அருகே போலீஸ் விசாரணை
2 வயது பெண் குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை: செஞ்சி அருகே போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:27 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:25 AM
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விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே 2 வயது பெண் குழந்தைக்கு சிறுவன் பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது குறித்த போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 14 வயது சிறுவன், அதே பகுதியில் உள்ள 2 வயது குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார்.
இதனையறிந்த குழந்தையின் தாய், சிறுவனை கண்டித்துள்ளார். மேலும், நேற்று முன்தினம் இரவு குழந்தையின் தந்தை சிறுவனின் வீட்டிற்கு சென்று சிறுவனின் பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதில் ஆத்திரமடைந்த சிறுவனின் பெற்றோர் குழந்தையின் தந்தையை தாக்கினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து, குழந்தையின் தந்தை 1098 சைல்டு லைனில் புகார் தெரிவித்துள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்து செஞ்சி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.