இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 3 போலீசார் மீது தாக்கு: நெல்லிக்குப்பத்தில் 3 வாலிபர்கள் கைது
இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 3 போலீசார் மீது தாக்கு: நெல்லிக்குப்பத்தில் 3 வாலிபர்கள் கைது
ADDED : நவ 10, 2026 03:39 PM
நெல்லிக்குப்பம்: நெல்லிக்குப்பம் அருகே பெண்ணிடம் தகராறில் ஈடுபட்டவர்களை சமதானம் செய்த இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட மூன்று போலீசாரை தாக்கிய 3 வாலிபர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடலுார் மாவட்டம், மேல்பட்டாம்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் கோமளா, விமலா. அருகருகே உள்ள வீடுகளில் வசிக்கும் இருவருக்கும் இடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. நேற்று முன்தினம் தகராறில் இருவரும் தாக்கிக் கொண்டனர்.
இதுகுறித்து, விமலா கொடுத்த தகவலின்பேரில், உறவினர்களான தமிழ்குச்சிப்பாளையம் புகழ், 23; ஹரிஹரன், 26; வைடிப்பாக்கம் ஜெகதீஷ், 22; ஆகிய மூவரும், மேல்பட்டாம்பாக்கம் சென்று கோமளா குடும்பத்தினரிடம் தகராறு செய்தனர்.
தகவலறிந்து சென்று சமாதானம் செய்தபோது அந்த கும்பல் தாக்கியதில் நெல்லிக்குப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் வேலுமணி, சிறப்பு சப் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்குமார், கத்தி வெட்டுப்பட்ட ஏட்டு அமுதராஜ் ஆகியோர் கடலுார் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர்.
இதுகுறித்து நெல்லிக்குப்பம் போலீசார், புகழ் உள்ளிட்ட 8 பேர் மீது வழக்கு பதிந்தனர். புகழ், ஹரிஹரன், ஜெகதீஷ் ஆகிய மூவரையும் எஸ்.பி.,யின் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்து, மற்றவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
கைது செய்யப்பட்ட 3 வாலிபர்களை தாக்கிய போலீசார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி, பேரூராட்சி கவுன்சிலர் முத்துகிருஷ்ணன் உட்பட 50க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று மாலை 3:30 மணிக்கு நெல்லிக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.
அவர்களிடம் டி.எஸ்.பி., ரகுபதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
புகார் கொடுத் தால் விசாரித்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக டி.எஸ்.பி., கூறியதை ஏற்று கலைந்து சென்றனர்.