காரைக்கால் விளையாட்டு மைதானத்தில் 32 சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள் திருட்டு
காரைக்கால் விளையாட்டு மைதானத்தில் 32 சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள் திருட்டு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:07 PM
காரைக்கால்: காரைக்கால் விளையாட்டு மைதானத்தில் 32 சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள் திருடு போனது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
காரைக்கால், கீழவேலி பகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானம் துணை ஆட்சியர் நேரடி நிர்வாகக்கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இந்த மைதானத்தை முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி அலுவலகம் பராமரித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் மைதானத்தின் வெளிச்சம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் 32 சோடியம் வேப்பர் விளக்குகள் பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிக்காக மேல் தளத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த விளக்குள் திருடுபோயின. அதன் மதிப்பு 1.60 லட்சம் ரூபாய் ஆகும்.
இந்நிலையில் மைதானத்தில் வர்ணம் பூசும் பணியில் ஈடுபட்ட நகர் பகுதியை சேர்ந்த அஜோய் என்பவர் மீது சந்தேகம் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து காரைக்கால் முதன்மை கல்வி அதிகாரி விஜயராணி நகர காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில், இன்ஸ்பெக்டர் அறிவுசெல்வம் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகிறார்.