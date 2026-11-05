20 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த வேன் : உளுந்துார்பேட்டையில் 5 பேர் காயம்
20 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த வேன் : உளுந்துார்பேட்டையில் 5 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 04, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:45 AM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டையில் தோஸ்த் மினி வேன் 20 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் 5 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
சிவகாசி அடுத்த அதிவீரன்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக், 35; டிரைவர். இவர், தோஸ்த் மினி வேனில் வீட்டு உபயோக பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு சென்னை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்தார்.
நேற்று காலை 5:45 மணியளவில் உளுந்துார்பேட்டையில், விருத்தாசலம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலம் அருகே சென்றபோது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேன் சாலை யோர 20 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இந்த விபத்தில் கார்த்திக், உடன் சென்ற சிவகாசி அடுத்த பெத்திசெட்டிபட்டியை சேர்ந்த ராஜேந்திரன் மகன் மாரிமுத்து, 25; கருப்பசாமி மகன் விக்னேஷ், 25; பாஸ்கர் மகன் விகாஸ், 20; பிரேம், 26; ஆகிய 5 பேர் படுகாயம் அடைந்தனர்.
உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களைக் காப்பாற்றி உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விபத்து குறித்து உளுந்துார்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.