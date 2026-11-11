பாண்டி மெரினாவில் 5 சுற்றுலா படகு கொட்டகை எரிந்து சேதம்
பாண்டி மெரினாவில் 5 சுற்றுலா படகு கொட்டகை எரிந்து சேதம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:27 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:25 AM
புதுச்சேரி: தீபாவளிக் கொண்டாட்டத்தில் வெடிக்கப்பட்ட பட்டாசு காரணமாக, பாண்டி மெரினா கடற்கரையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில், 5 சுற்றுலா படகு கொட்டகைகள் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தன.
தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, புதுச்சேரிக்கு வெளியூர்களில் இருந்து ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் வந்திருந்தனர். குறிப்பாக, பாண்டி மெரினா கடற்கரை பகுதியில் உள்ள தனியார் படகு சவாரி மையத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. படகு சவாரிக்காகக் காத்திருந்தவர்கள், அங்குள்ள கொட்டகையில் அமர்ந்து லைஃப் ஜாக்கெட் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணிந்து செல்லத் தயாராக இருந்தனர்.
அப்பகுதியில் சிலர் தீபாவளியை முன்னிட்டு பட்டாசுகளை வெடித்தபோது, அதிலிருந்து தெறித்த தீப்பொறி படகு சவாரி மையத்தின் கொட்டகை மீது விழுந்தது. இதனால் கொட்டகை திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் துவங்கியது. அப்போது, அங்கிருந்த படகுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெட்ரோல் மற்றும் படகு இன்ஜின்கள் உள்ளிட்டவை தீயில் சிக்கியதால், தீ மளமளவெனப் பரவி அடுத்தடுத்த 5 கொட்டகைகளும் தீப்பிடித்து எரிந்தன.
தீ வேகமாகப் பரவியதைக் கண்டதும், அங்கிருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் அனைவரும் அவசரமாக வெளியேற்றப்பட்டனர். இதனால் பெரும் உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது.
தகவலறிந்த புதுச்சேரி டவுன் மற்றும் கோரிமேடு பகுதிகளில் இருந்து நான்கு தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தன. உதவி கோட்ட தீயணைப்பு அதிகாரி லட்சுமணன், நிலைய அதிகாரி சுகுமார் ஆகியோர் தலைமையில் 50-க்கும் மேற்பட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், வம்பாகீரப்பாளையம், திப்புராயப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மீனவ இளைஞர்களும் தீயணைப்புப் பணியில் கைகொடுத்தனர்.
அனைவரும் இணைந்து நீண்ட போராட்டத்திற்குப் பிறகு தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர்.
இருப்பினும், தீ விபத்தில் 5 கொட்டகைகளும் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தன. அங்கிருந்த நாற்காலிகள், லைஃப் ஜாக்கெட்டுகள், படகு சவாரிக்கான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் மற்றும் படகு இன்ஜின்கள் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தீயில் கருகின. இந்தத் தீ விபத்தில் ரூ. 50 லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்தன.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், தீ விபத்து ஏற்பட்ட பகுதியைப் பார்வையிட்டார்.இதற்கிடையே, தீ விபத்து காரணமாக பாண்டி மெரினா பகுதியில் தனியார் படகு சவாரி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது. தீபாவளி விடுமுறையைக் கொண்டாட புதுச்சேரிக்கு வந்திருந்த சுற்றுலாப் பயணிகள், படகு சவாரி செய்ய முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனர்.