விழுப்புரம் மருந்து கிடங்கில் 625 வகை போலி மருந்துகள் 3 நாள் சோதனையில் அம்பலம்
விழுப்புரம் மருந்து கிடங்கில் 625 வகை போலி மருந்துகள் 3 நாள் சோதனையில் அம்பலம்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:07 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, குருமாம்பேட்டில் இயங்கி வந்த, 'மெடினோக் ஹெல்த் கேர்' நிறுவனத்தில், கடந்த 13ம் தேதி, மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் மற்றும் மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.
அதில், போலி மருந்து தயாரித்ததற்கான ஆதாரங்கள் சிக்கியதை தொடர்ந்து, நிறுவன உரிமையாளரான புதுச்சேரி, சண்முகாபுரத்தைச் சேர்ந்த பிரபாகரன், 52, என்பவரை கைது செய்தனர்.
பிரபாகரன், தமிழக பகுதியான விழுப்புரம் மாவட்டம், வானுார் அருகே, பூத்துறை மணவெளி கிராமத்தில், கிடங்கு வாடகைக்கு எடுத்து, அதில் தன் மருந்து கம்பெனிக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள், பேக்கிங் பொருட்கள் மற்றும் உற்பத்தி செய்த மாத்திரைகளை இருப்பு வைத்திருப்பது தெரியவந்தது.
தமிழக மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு குழுவினர், கடந்த 14ம் தேதி பூத்துறை கிடங்கில், போலீஸ் பாதுகாப்புடன் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அந்த கிடங்கில், மருந்துகள், மூலப்பொருட்கள் மலைபோல் குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன. அங்கு இரவு, பகலாக நேற்று காலை வரை ஆய்வு நடந்தது.
மூன்று நாள் சோதனையில், அனுமதி பெறாத இந்த கிடங்கில், மருந்துகள் தயாரிப்பதற்கான 68 வகையான மூலப் பொருட்கள் இருந்தன. மேலும், 286 வகையான மருந்துகளுக்கான பிரின்டெட் அலுமினிய பாயில் ரோல்கள், 625 வகையான மருந்துகள் வைக்கும் சிறிய அட்டை பெட்டிகள் இருந்தன. இதனால், இந்த நிறுவனம், 625 வகையான மருந்துகளை அனுமதியின்றி போலியாக தயாரித்திருப்பது உறுதியானது.
தொடர்ந்து, கிடங்கை நிர்வகித்து வந்த பிரபாகரனின் உறவினரான சிவாபிரவீனிடம் விசாரணை நடத்தினர். அதில், 2025 முதல் இந்த கிடங்கை வாடகைக்கு நடத்தி வருவதும், அனுமதி எதுவும் பெறவில்லை எனவும் தெரியவந்தது. தொடர்ந்து, அதிகாரிகள் நேற்று கிடங்கை பூட்டி 'சீல்' வைத்தனர்.