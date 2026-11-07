மூன்று பேரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து 8.72 லட்சம் பணம் திருட்டு
மூன்று பேரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து 8.72 லட்சம் பணம் திருட்டு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:15 PM
புதுச்சேரி: மூன்று பேரின் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ 8 லட்சத்து 72 ஆயிரத்து 211 திருடப்பட்டது குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
லாஸ்பேட்டை அவ்வை நகரை சேர்ந்தவர் பிரபாகர்,37; கடந்த மாதம் 16ம் தேதி இவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து, ரூ.2 லட்சத்து 79 ஆயிரத்து 411 மர்ம நபர்கள் திருடியுள்ளனர். இதுகுறித்து பிரபாகர் சைபர்கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அவர்கள் லாஸ்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதையடுத்து லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
லாஸ்பேட்டை சுந்தரமூர்த்தி நகர் புத்துமாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன்,36; கடந்த மாதம் 5ம் தேதி இவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து, 4 லட்சத்து 3ஆயிரத்து 800 ரூபாயை மர்ம நபர்கள் திருட்டுத்தனமாக எடுத்துள்ளனர். இது குறித்து மணிகண்டன் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அவர்கள் லாஸ்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதனைதொடர்ந்து லாஸ்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
பாப்பாஞ்சாவடி பகுதியை சேர்ந்தவர் ரவிந்தர்,42; கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் இவரது மொபைல்போனில் அடையாளம் தெரியாத செயலி மூலம் மர்ம நபர்கள், ஊடுறுவியுள்ளனர். தொடர்ந்து அந்த செயலி மூலம் ரவிந்தர் வங்கி கணக்கில் இருந்து 1 லட்சத்து 89 ஆயிரம் ரூபாயை திருடியுள்ளனர். இது குறித்து ரவீந்தர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் முதலியார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.