மாகேவில் வீட்டில் இருந்த 8 சவரன் தங்க நகை திருட்டு
மாகேவில் வீட்டில் இருந்த 8 சவரன் தங்க நகை திருட்டு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:32 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:29 AM
புதுச்சேரி: மாகே, பள்ளூர் பகுதியில் வீட்டில் இருந்த 8 சவரன் தங்க நகைகளை திருடுபோனது குறித்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
மாகே, பள்ளூர், அம்பேத்கர் பள்ளி அருகே உள்ள ஹீவன் ஹவுஸ் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வில்சன் பெர்னாண்டஸ் மனைவி எலிசபெத், 48. இவரது வீட்டின் அறையில் உள்ள மர பீரோவில் தாலி மாலை, 8 ஜோடி தோடு, 4 மோதிரங்கள் உள்ளிட்ட 8 சவரன் தங்க நகைகளை வைத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த அக்., 15ம் தேதி மாகே பள்ளியில் நடந்த விழாவின் போது, எலிசபெத் அனைத்து நகைகளை அணிந்திருந்து, பின் மாலை 6:00 மணிக்கு மீண்டும் பீரோவில் நகைகளை வைத்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, கடந்த 21ம் தேதி தேவாலயம் செல்வதற்காக எலிசபெத், பீரோவில் வைத்த நகைகளை பார்த்தபோது 8 சவரன் நகையும் மாயமாகி இருந்தது.
பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் நகை பற்றிய எந்த தகவல் தெரியவில்லை.
எலிசபெத் புகாரின் பேரில் பள்ளூர் போலீசார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.