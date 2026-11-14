/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/அதிவேகமாக பைக் ஓட்டிய வாலிபர் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 11:04 PM
ADDED : நவ 14, 2026 11:04 PM
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பாகூர்: கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார், புதுச்சேரி – கடலுார் சாலையில், காட்டுக்குப்பத்தில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, காட்டுக்குப்பம் துணை மின் நிலையம் அருகே, பேஷன் பைக்கில் வாலிபர் ஒருவர் கடலுாரை நோக்கி அதிவேகமாக சென்றார்.
அவரை தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், கடலுார் முதுநகரை சேர்ந்த மொஹெம்மத் சபீர் என்பது தெரியவந்தது.
போக்குவரத்து காவலர் முருகன் புகாரின் பேரில், கிருமாம்பாக்கம் போக்குவரத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.