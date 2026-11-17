UPDATED : நவ 16, 2026 06:43 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:38 PM
பாகூர்: அதிவேகமாக பைக் ஓட்டிச் சென்று, பொது மக்களை அச்சுறுத்திய நபர் மீது போக்குவரத்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார், புதுச்சேரி – கடலுார் சாலையில் காட்டுக்குப்பத்தில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது, கிருமாம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவமனை அருகே டியூக் பைக்கில் இரண்டு வாலிபர்கள் புதுச்சேரி நோக்கி அதிவேகமாகவும், பொது மக்களுக்கு அச்சுருத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் ஓட்டிச் சென்றார்.
இது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தியதில், பைக்கை ஓட்டிச் சென்றது நெல்லிக்குப்பத்தை சேர்ந்த ரஹீத் என்பதும், அவருடன் சென்றவர் சாரத்தை சேர்ந்த ஹரிஹரன் என்பது தெரியவந்தது. இது குறித்து போக்குவரத்து காவலர் பிரேம்நாத் அளித்த புகாரின் பேரில், கிருமாம்பாக்கம் போக்குவரத்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.