/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/அதிவேகமாக பைக் ஓட்டியவர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 27, 2026 04:17 PM
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பாகூர்: அதிவேகமாக பைக் ஓட்டிச் சென்ற வாலிபர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று (அக்.,26) அரியாங்குப்பம் சிக்னல் பகுதியில் பணியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தனர். அப்போது, கிழக்கில் இருந்து மேற்கு நோக்கி ஸ்பிளண்டர் பைக்கில் வாலிபர் ஒருவர் அதிவேகமாக, பொது மக்களுக்கு அச்சுருத்தலை ஏற்படுத்தும் வகையில் சென்றுள்ளார். விசாரணையில், அரியாங்குப்பம் பி.சி.பி., நகரை சேர்ந்த பிரவீன்குமார் என்பது தெரியவந்தது.
புகாரின் பேரில், கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் பிரவீன்குமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.