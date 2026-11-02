/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/அதிவேகமாக பைக் ஓட்டியவர் மீது வழக்கு
ADDED : நவ 01, 2026 05:47 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, மேற்கு போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று (அக்.,31) வில்லியனுார் பைபாஸ் கூடப்பாக்கம் சாலையில் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, பைக்கில் அதிவேகமாகவும், பிற வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் அஜாக்கிரதையாக பைக் ஓட்டி வந்தவரை தடுத்து நிறுத்தி, விசாரணை நடத்தினர்.
அவர், கிளியனுார், தெற்குணத்தை சேர்ந்த முகமது மான்போர்ட், 23; என்பது தெரியவந்தது. அவரது பைக்கில் பொருத்தப்பட்டிருந்த சைலன்சர், நிறுவனத்தின் அசல் வடிவமைப்பு மற்றும் தொழில்நுட்ப விவரங்களுக்கு மாறாக மாற்றியமைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது.
இதையடுத்து, பைக்கை பறிமுதல் செய்த போலீசார், முகமது மான்போர்ட் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.