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அதிவேகமாக பைக் ஓட்டியவர் மீது வழக்கு

அதிவேகமாக பைக் ஓட்டியவர் மீது வழக்கு

ADDED : நவ 10, 2026 05:47 PM

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ADDED : நவ 10, 2026 05:47 PM

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பாகூர்: கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் நேற்று (நவ.,9), விழுப்புரம் – நாகப்பட்டினம் புறவழிச் சாலையில் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.

அங்குள்ள பெட்ரோல் பங்க் அருகே ஸ்பிளண்டர் பைக்கை வாலிபர் ஒருவர் அதிவேகமாக கடலுார் நோக்கி ஓட்டிச் சென்றார். போலீசார் அவரை தடுத்து நிறுத்தி விசாரணை நடத்தினர். அவர், கடலுார், கீரப்பாளையத்தை சேர்ந்த விஷ்வா என்பது தெரியவந்தது. அவர் மீது கிருமாம்பாக்கம் போக்குவரத்து போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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