வாட்ஸ் ஆப் லிங்க் மூலம் ரூ. 1 லட்சம் மோசடி திருபுவனை போலீசில் வழக்கு பதிவு
வாட்ஸ் ஆப் லிங்க் மூலம் ரூ. 1 லட்சம் மோசடி திருபுவனை போலீசில் வழக்கு பதிவு
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
புதுச்சேரி: வாட்ஸ் ஆப் செயலியில் வந்த போலியான லிங்கை கிளிக் செய்த நபரின் வங்கி கணக்கிலிருந்து ரூ. 1 லட்சம் சுருட்டப்பட்ட சம்பவம் குறித்து திருபுவனை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கலிதீர்த்தாள்குப்பம், திருக்கனுார் ரோட்டைச் சேர்ந்த ஆறுமுகம், 42; என்பவர் டிராவல்ஸ் தொழில் செய்து வருகிறார். கடந்த அக்டோபர் 6 ம் தேதி இரவு 9.12 மணியளவில், இவரது நண்பரின் வாட்ஸ் ஆப் எண்ணில் இருந்து ஆர்.டி.ஓ., சலான் பென்டிங் எனக் கூறி ஒரு பிடிஎப் லிங்க் வந்துள்ளது.
அதை ஆறுமுகம் ஓபன் செய்து, தனது மொபைல் எண் மற்றும் வந்த ஒ.டி.பி ஆகியவற்றை பதிவிட்டுள்ளார். பின்னர் ஏதோ தவறு உணர்ந்து அந்த லிங்கை நீக்கியுள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த அக்.15-ம் தேதி காலை 9.45 மணியளவில், ஆறுமுகத்தின் இந்தியன் வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ. 30,000, ரூ. 20,000, ரூ. 30,000 மற்றும் ரூ. 20,000 என நான்கு தவணைகளில் மொத்தம் ரூ. 1,00,000 பணம் எடுக்கப்பட்டதாக அவரது மொபைலுக்கு எஸ்.எம்.எஸ்., வந்துள்ளது. உடனடியாக வங்கி மேலாளரை அணுகிய ஆறுமுகம், தனது வங்கி கணக்கை முடக்கி , சைபர் கிரைம் பிரிவு மற்றும் சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஜீரோ எப்.ஐ.ஆர் அடிப்படையில், திருபுவனை சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் வழக்குப்பதிவு செய்து பணத்தை சுருட்டிய சைபர் கும்பலை தேடி வருகிறார்.
காவல்துறை எச்சரிக்கை:
தெரியாத எண்களிலிருந்தோ அல்லது நண்பர்களின் கணக்குகளிலிருந்தோ வரும் சந்தேகத்திற்கிடமான லிங்குகளை ஓபன் செய்ய வேண்டாம் என்றும், ஓ.டி.பி., மற்றும் வங்கி விவரங்களை யாருடனும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும் போலீசார் எச்சரித்துள்ளனர்.