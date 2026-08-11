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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ ஷாப்பிங் பிரியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: 'தினமலர் - சத்யா' மெகா வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி துவங்கி 4 நாட்கள் பிரமாண்டமாக நடக்கிறது

ஷாப்பிங் பிரியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: 'தினமலர் - சத்யா' மெகா வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி துவங்கி 4 நாட்கள் பிரமாண்டமாக நடக்கிறது

ஷாப்பிங் பிரியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்: 'தினமலர் - சத்யா' மெகா வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் 7ம் தேதி துவங்கி 4 நாட்கள் பிரமாண்டமாக நடக்கிறது

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:56 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:56 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

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புதுச்சேரி: தினமலர் -சத்யா இணைந்து வழங்கும் மெகா வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி புதுச்சேரியில் வரும் 7ம் தேதி துவங்கி, 4 நாட்கள் நடக்கிறது.

புதுச்சேரி, கடலுார், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி என சுற்றியுள்ள பல்வேறு மாவட்ட மக்களின் நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தினமலர் நாளிதழ் இக்கண்காட்சியை மிக விமர்சையாக நடத்தி வருகிறது.

அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு தினமலர் நாளிதழும் சத்யா நிறுவனமும் இணைந்து நடத்தும் பிரமாண்டமான வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் கண்காட்சி, வரும் 7ம் தேதி தொடங்கி 10ம் தேதி வரை தொடர்ந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெறவுள்ளது.

புதுச்சேரி உப்பளத்தில் உள்ள புதிய துறைமுகம் எக்ஸ்போ மைதானத்தில், காலை 10:00 மணி முதல் இரவு 8:30 மணி வரை இக்கண்காட்சி முழுமையாக குளிரூட்டப்பட்ட பிரமாண்ட அரங்குகளில் கோலாகலமாக நடைபெற சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

எப்போதும் புதுமைக்கு பெயர் பெற்ற தினமலர் கண்காட்சி, இந்த முறையும் ஏராளமான புதிய அம்சங்களுடன் மக்களைக் கவர வருகிறது. குறிப்பாக, சந்தையின் முன்னணி பிராண்டுகளின் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் அனைத்தும் ஒரே கூரையின் கீழ் வரிசைகட்டி நிற்கின்றன.

எல்.இ.டி , எல்.சி.டி மற்றும் ஸ்மார்ட் டிவிகள், வாஷிங் மெஷின்கள், நவீன ரெப்ரிஜிரேட்டர்கள், கம்ப்யூட்டர்கள், லேப்டாப்கள் மற்றும் கேமராக்கள் என அனைத்தும் பொதுமக்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்றவாறு அதிரடி குறைந்த விலையில் கிடைக்கும்.

அதுமட்டுமின்றி, உங்கள் பணத்தையும் உடைமைகளையும் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு தேவையான நவீன சேப்டி லாக்கர்கள் மற்றும் மின்னணு பாதுகாப்பு சாதனங்களும் இக்கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட உள்ளன.

புதிதாக வீடு கட்ட திட்டமிட்டுள்ளவர்களுக்கும், தங்கள் வீட்டை நவீன பாணியில் அழகுபடுத்த நினைப்பவர்களுக்கும் இக்கண்காட்சி ஒரு அருமையான வரப்பிரசாதமாகும். உங்கள் வீட்டை அழகாக்க வெளிநாடுகள் மற்றும் நாட்டின் பிற மாநிலங்களில் இருந்து சிறப்பாகக் கொண்டு வரப்பட்ட விதவிதமான அலங்காரப் பொருட்கள் இங்கு அணிவகுக்க உள்ளன.

மேலும், ட்ரெண்டிங் உட்டன் புளோரிங் வசதிகள், நவீன ரக சோபாக்கள், கட்டில்கள் மற்றும் பலவிதமான பர்னிச்சர் வகைகள் சிறப்பான தள்ளுபடி விலையில் விற்பனைக்கு கிடைக்கின்றன. இதுதவிர, உங்களுக்குப் பிடித்தமான புதிய மாடல் கார்கள், பைக்குகள் மற்றும் ஸ்கூட்டர்களை ஒரே இடத்தில் நேரில் பார்த்து, ஒப்பீடு செய்து முன்பதிவு செய்யும் வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்கள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி ஷாப்பிங் செய்து மகிழ்வதற்காகப் பல்வேறு சிறப்பு வசதிகள் மைதானத்தில் செய்யப்பட்டுள்ளன. குடும்பத்துடன் வருபவர்கள் நிம்மதியாக பொழுதைக் கழிக்கும் வகையில் குழந்தைகளைக் கவரும் ஏராளமான விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஷாப்பிங் செய்து முடித்ததும் பசியாறுவதற்குக் சுவையான மற்றும் விதவிதமான உணவுகளுடன் கூடிய பிரமாண்ட புட் கோர்ட் வசதியும், வாகனங்களை எளிதாக நிறுத்திச் செல்ல விசாலமான இலவச வாகன நிறுத்துமிடமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அனைத்து வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் வரை அனைத்தையும் சிறப்பு தள்ளுபடி விலையில் வாங்கி மகிழ, உங்கள் குடும்பத்தினருடன் தினமலர் எக்ஸ்போ மைதானத்திற்கு வந்துடுங்க...

பாக்ஸ்.,

கவுண்ட் டவுன்-2

ரம்மியமான சூழலில்

ரசித்து ருசிக்கலாம் வாங்க

சொன்னது கொஞ்சம், சொல்லாமல் விட்டது எக்கச்சக்கம் என கூறும் வகையில் ஏகப்பட்ட பொருட்கள், எங்கும் கிடைக்காத குறைந்த விலையில் நம்ம தினமலர் கண்காட்சியில் இந்த முறை வர உள்ளது.

ஸ்டால்களில் சுற்றிச் சுற்றி வந்து ஷாப்பிங் செய்ததால் ஏற்பட்ட சோர்வை நீக்கும் வகையில், வயிற்றுக்கு விருந்து படைக்க, ஒரிஜினல் திண்டுக்கல் வேணு பிரியாணி, காரசாரமான ஆந்திர உண்வுகள், தமிழக பாரம் பரிய உணவு வகைகள், வட இந்திய பாணி பூரி வகைகள், பழச்சாறுகள், கேரள புட்டு வகைகள், பிஸா, சுவீட்கார்ன், பஞ்சு மிட்டாய், ஐஸ்கிரீம்கள் என ஏராளமாக உங்கள் நாக்கை வசியம் செய்ய காத்திருக்கின்றன.

அப்படியே எல்லா உணவுகளை தேடி தேடி கொண்டு வர உள்ளோம். ரம்மியமான சூழ்லில் உணவுகளை ருசிக்க தினமலர் கட்சியை தவறவிடாதீங்க...

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