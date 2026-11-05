உரக் கட்டுப்பாட்டை நீக்கக்கோரி முதல்வரிடம் விவசாயிகள் குழு மனு
உரக் கட்டுப்பாட்டை நீக்கக்கோரி முதல்வரிடம் விவசாயிகள் குழு மனு
UPDATED : நவ 04, 2026 02:11 PM
ADDED : நவ 04, 2026 02:09 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் விவசாயிகளை பாதிக்கும் உரக் கட்டுப்பாட்டை உடனடியாக நீக்கக்கோரி, விவசாயிகள் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினர் முதல்வர் ரங்கசாமியை சந்தித்து கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
இது குறித்து ஒருங்கிணைப்பு குழுவின் தலைவர் முருகையன், பொதுச்செயலாளர் ரவி, பொருளாளர் ஜெயராமன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் அளித்த மனுவில் கூறியிருப்பதாவது:
மத்திய அரசு கடந்த: ம் தேதியிலிருந்து விவசாயிகள் பயன்படுத்தும் உரத்திற்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அதில், புதுச்சேரி மாநில அக்ரி பட்டியலில் பதிவு செய்தவர்கள் மட்டுமே அதிகாரிகள் சொல்லுகின்ற உரத்தை மட்டும் பயன்படுத்த முடியும் என்ற நிலை உள்ளது.
இதனால், அக்ரி பட்டியலில் பதிவு செய்யாமல் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான விவசாயிகள், புதுச்சேரி அரசு அறிவிக்கும் எந்த பலனையும் பெறாமல் உள்ளனர். மேலும், பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் உரம் எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், மத்திய அரசின் உரக் கட்டுப்பாட்டை நீக்கி விவசாயிகளையும், விவசாயத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.