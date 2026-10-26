தேடினால் கிடைக்காத ஒரு சரித்திரத்தின் நிழல் வெடித்து சிதறிய மிரட்டலான கோட்டை
தேடினால் கிடைக்காத ஒரு சரித்திரத்தின் நிழல் வெடித்து சிதறிய மிரட்டலான கோட்டை
ADDED : அக் 25, 2026 02:30 PM
பிரெஞ்சியர்கள் புதுச்சேரியில் மட்டுமின்றி காரைக்கால் கருக்களாச்சேரியிலும் மிரட்டலான கோட்டையை கட்டி, ராணுவத் தளவாடங்களை அடுக்கி, வெடிமருந்துகள் கொப்பளிக்கும் கிடங்காக மாற்றி வைத்திருந்தனர்.
கிபி 1744 வைகாசி 31, செவ்வாய்க்கிழமை காரைக்கால் கோட்டை எப்போதும் போல வழக்கமான ராணுவக் களைப்போடுதான் விடிந்திருந்தது. ஆனால், அந்த மதியப் பொழுது ஒரு மாபெரும் பேரழிவைச் சந்திக்கும் என்று யாருமே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார்கள். கோட்டையில் தீக்குடுக்கை ஒன்று வெடிமருந்து இடிக்கப்பட, அந்த ஒரு நொடியில் ஒரு சிறு தீப்பொறி பறந்து, நேராக வெடிமருந்து கிடங்கிற்குள் பாய்ந்தது.
அடுத்த சில விநாடிகளில் காதை அடைக்கும் பயங்கர இடிச் சத்தத்துடன் வெடிமருந்துக் கிடங்கு மொத்தமும் வெடித்துச் சிதறியது. வெடிமருந்துக் கிடங்கு வெடித்த அதிர்வில், வடபுறம் இருந்த ராட்சதக் கோட்டைச் சுவரும், சுற்றியிருந்த வீடுகளும் சீட்டுக்கட்டு போல மளமளவெனச் சரிந்து விழுந்தன. அப்போதைய காரைக்கால் நிர்வாகி ழசே பெபுரியே, பயங்கர சத்தம் கேட்டு அரண்டு போய் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிவந்து நிலவரத்தைக் கவனிக்க முயன்றார். ஆனால், விதி அவரை விடவில்லை. அவர் மீதே ஒரு தீக்குடுக்கை வந்து விழ, அவரும் அவரது மனைவியும் படுகாயங்களுடன் அலறித் துடித்தனர்.
அதே நேரத்தில் அங்கு நின்றிருந்த பிரகாச முதலி மற்றும் திருவேங்கடம்பிள்ளை இருவரும் சற்றும் யோசிக்காமல், தென்பாகத்திலிருந்த கொத்தளத்தின் மீது ஏறி, அங்கிருந்து கீழே எரியும் நெருப்புக்குள் குதித்து ஒரு வழியாக உயிர் தப்பினர்.
இந்தக் கோர விபத்தைத்தான் நாட்குறிப்பு வேந்தர் சரித்திரத்தின் கணக்காளர் ஆனந்தரங்கப் பிள்ளையவர்கள் தனது புகழ்பெற்ற நாட்குறிப்பில் ரத்தம் உறையப் பதிவு செய்துள்ளார். விபத்திற்குப் பிறகு, புதுச்சேரியிலிருந்து ஸ்பெஷல் இன்ஜினியர் டீம் ஒண்ணு காரைக்காலுக்குப் பறந்து போய், அடிபட்டு நின்ற கோட்டையைத் தையல் போட்டுப் பார்த்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பிரெஞ்சியர்களின் இந்த வலிமையாக கோட்டை, இப்போது இல்லை. காலத்தின் கோரப்பிடியில் சிக்கி துாள் தூளாய் சிதறி வரலாறாக மாறி விட்டது. அது எப்படி தெரியுமா.. கிபி 1760 ஆண்டு கர்நாடகப் போர்களின் காலம் அது. பிரெஞ்சியர்களின் பவர்புல் பாசறையாக இருந்த காரைக்கால் கோட்டையைக் குறிவைத்தனர் ஆங்கிலேயர்கள்.
ஆங்கிலேய மேஜர் மேன்சன் தன் படையோடு வந்து காரைக்காலைச் சுற்றி வளைத்து முற்றுகையிட்டு கோட்டையைக் கைப்பற்றினார். புதுச்சேரி கோட்டையை எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் தரைமட்டமாக்கினார்களோ, அதே பாணியில் காரைக்கால் கோட்டையையும் கல் மிச்சம், மண் மிச்சம் இல்லாமல் இடித்துத் தள்ளினர்.
அதன் பிறகு, கிபி 1763-ல் காரைக்கால் பிரெஞ்சியரால் திரும்பப் பெறப்பட்டாலும், அவர்கள் தங்களுக்கான கோட்டையை மீண்டும் கட்டிக் கொள்ளவில்லை. இன்று அங்கே போய்ப் பார்த்தால், பிரெஞ்சு வீரர்களின் காலடித்தடங்களோ, கோட்டைச் சுவர்களோ கண்ணில் படாது. கோட்டையின் எந்தத் தடயமும் தெரியாமல் காலத்தின் சுவடுகள் மொத்தமாய் மறைந்துவிட்டன.
ஆயினும், அந்தக் கோட்டை இருந்த அந்த வரலாற்று நிலம் மட்டும் இன்றளவும் கோட்டை மேட்டுத்தெரு என்ற பெயருடன் மட்டுமே நம் நினைவுகளில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது.
புதுச்சேரியின் ஆழமான வரலாற்று வேர்கள் எப்போதுமே நம்மைச் சுற்றிலும் பேசிக்கொண்டேதான் மண்ணுக்குள் படர்ந்து இருக்கிறது.கேட்கிற காதுகளுக்கு அது கோட்டைகளின் இடிபாடுகளாகவும், படிக்கிற கண்களுக்கு ஆனந்தரங்கரின் பக்கங்களாகவும் இன்று ஒலிக்கிறது என்று சொன்னாலும் மிகையில்லை.