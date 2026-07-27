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﻿ போலீஸ் மக்கள் மன்றத்தில் 29 புகார்களுக்கு நடவடிக்கை

﻿ போலீஸ் மக்கள் மன்றத்தில் 29 புகார்களுக்கு நடவடிக்கை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:02 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:02 AM

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புதுச்சேரி: லாஸ்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்த மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில், டி.ஐ.ஜி., சத்தியசுந்தரம், பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.

புதுச்சேரி போலீஸ் நிலை யங்களில் மக்களிடம் நேரடியாக குறைகளை கேட்டறிந்து நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சி நடந்து வருகிறது.

அதன்படி, லாஸ்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நடந்த மக்கள் மன்றம் நிகழ்ச்சியில் டி.ஐ.ஜி., சத்திய சுந்தரம் பொது மக்க ளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து, உடனடியாக அதனை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொண்டார்.

தவளக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் சீனியர் எஸ்.பி., கலைவாணன், எஸ்.பி., ஜிந்தா கோதண்டராமன், சைபர் கிரைமில் சீனியர் எஸ்.பி., ராகவ், போக்குவரத்து வடக்கு பிரிவில் சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யா, ரச்சனா சிங், பக்தவச்சலம், காரைக்காலில் சீனியர் எஸ்.பி., வினய்குமார் கட்ஜ், கோட்டுச்சேரியில் எஸ்.பி., சுபம் சுந்தர் கோஷ், திருமலைராயன் பட்டினம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., மர்தினி, சோலை நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.பி., ஸ்ருதி யாரகட்டி, காட்டேரிக்குப்பம் எஸ்.பி., சுப்ரமணியன், ஏனாம் எஸ்.பி., வரதராஜன், மாகே எஸ்.பி., தனசேகரன் ஆகியோர் பொது மக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்து நிவர்த்தி செய்தனர்.

இதில், பொது மக்களிடம் இருந்து 65 புகார்கள் பெறப்பட்டு, 29 புகார்களுக்கு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. நிலுவையில் உள்ள புகார்களுக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க, நிலைய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டது.

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