மாஜி பெண் அமைச்சருடன் நடிகை ரோஜா திடீர் சந்திப்பு

UPDATED : அக் 03, 2026 01:49 AM
ADDED : அக் 03, 2026 01:45 AM
காரைக்கால்: புதுச்சேரி முன்னாள் பெண் அமைச்சரை நடிகை ரோஜா திடீரென சந்தித்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
ஆந்திர மாநிலம், நகரி தொகுதியின் முன்னாள் அமைச்சரும், நடிகையுமான ரோஜா, புதுச்சேரி, காரைக்கால் முன்னாள் அமைச்சர் சந்திபிரியங்காவும் நேற்று ஆந்திர மாநிலம், நகரி பகுதியில் சந்தித்து கொண்டனர்.
இருவரும் நீண்ட நேரம் சந்தித்து பேசிய காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. இரு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முன்னாள் பெண் அமைச்சர்கள் திடீரென சந்தித்துக் கொண்டது அரசியல் வட்டாரத்தில் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. இந்த சந்திப்பு மரியாதை நிமித்தமானதா அல்லது எதிர்கால அரசியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனையா என, உறுதியான தகவல் வெளியாகவில்லை.
இருப்பினும், இருவரின் சந்திப்பு குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு சந்தேகங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.