இச்செய்தியை சேர்த்துக் கொண்டேன் புதுச்சேரி பெண்ணிடம் ரூ. 79.50 லட்சம், 7.5 சவரன் மோசடி: தம்பதிக்கு போலீஸ் வலை
இச்செய்தியை சேர்த்துக் கொண்டேன் புதுச்சேரி பெண்ணிடம் ரூ. 79.50 லட்சம், 7.5 சவரன் மோசடி: தம்பதிக்கு போலீஸ் வலை
UPDATED : நவ 01, 2026 05:39 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:36 PM
புதுச்சேரி: அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி, பெண்ணிடம் ரூ.79.50 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் 7.5 சவரன் மோசடி செய்த தம்பதியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, திலகர் நகரைச் சேர்ந்தவர் சந்தானகிருஷ்ணன்; வழக்கறிஞர். இவரது மனைவி விஜிமேரி, 47. இவருக்கு, நேரு வீதியில் தனியார் நிதி நிறுவனம் நடத்தி வந்த தவளக்குப்பத்தைச் சேர்ந்த ஆண்ட்ரூ கிறிஸ்ட் ஆனந்த், அவரது மனைவி அனிதா ஆகியோர் பழக்கமாகினர்.
இதையடுத்து, அவர்கள் தங்களது நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக வட்டி தருவதாக கூறினர். இதைநம்பிய விஜிமேரி கடந்த 2022ம் ஆண்டு முதலில் ஒரு தொகையை முதலீடு செய்தார். இதையடுத்து, நிதி நிறுவனம் மூலம் முதலீடு செய்த பணத்தை அதிக வட்டியுடன் சேர்ந்து திரும்ப கொடுத்துள்ளனர்.
இதனால், நம்பிக்கை அடைந்த விஜிமேரி பல்வேறு தவணைகளாக ரூ.79.50 லட்சம் பணத்தை நிதி நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்து, அதன் மூலம் வந்த லாப பணத்தை கேட்டுள்ளார். அதற்கு, ஆனந்த் மற்றும் அனிதா தம்பதியினர், தங்களது நிதி நிறுவனத்தை 'பிரைவேட் லிமிடெட்' நிறுவனமாக மாற்றி விட்டதாகவும், ஏற்கனவே முதலீடு செய்த பணத்தை எடுக்க வேண்டுமென்றால் கூடுதல் பணம் செலுத்த வேண்டும் என, கூறியுள்ளனர்.
தற்கு, விஜிமேரி தன்னிடம் பணம் ஏதுவும் இல்லை என கூறியதால், வீட்டில் உள்ள நகையை கொடுத்தால் கூட நிலுவையில் உள்ள மொத்தப் பணத்தையும் ஒரே மாதத்தில் திருப்பிக் கொடுத்து விடுவதாக உறுதியளித்தனர்.
இதையடுத்து, விஜிமேரி தன்னிடம் இருந்த ஏழரை சவரன் நகைகளை அவர்களிடம் கொடுத்தார்.
ஆனால், விஜிமேரி கொடுத்த பணம் மற்றும் நகைகளை திரும்ப கொடுக்காமல் தம்பதி ஏமாற்றி வந்த நிலையில், திடீரென நிதி நிறுவன அலுவலகத்தையும், வீட்டையும் விற்பனை செய்து விட்டு, தம்பதியினர் தலைமறைவாகினர்.
இதுகுறித்து விஜிமேரி டி நகர் போலீசில் அளித்த புகாரின் பேரில், ஆண்ட்ரூ கிறிஸ்ட் ஆனந்த் மற்றும் அவரது மனைவி அனிதா ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிந்து, தேடி வருகின்றனர்.