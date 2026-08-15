திருக்காமீஸ்வரர் கோவிலில் ஆடிப்பூர தேர் திருவிழா

ADDED : ஆக 13, 2026 06:52 PM
வில்லியனுார்: வில்லியனுார் திருக்காமீஸ்வரர் கோவில், ஆடிப்பூர தேர் திருவிழா உள்துறை அமைச்சர் தேர் வடம்பிடித்து துவக்கி வைத்தார்.
வில்லியனுார் கோகிலாம்பிகை உடனுறை திருகாமீஸ்வரர் கோவில் ஆடிப்பூரத் தேர்த் திருவிழா கடந்த 5ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. தொடர்ந்து 12 நாட்கள் நடக்கும் இந்த திருவிழாவில் நாள் தோறும் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்து வந்தது. இரவு 7:30 மணிக்கு மேல் அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து வான வேடிக்கையுடன் மாட வீதியுலா நடந்தது.
முக்கிய விழாவாக ஆடிப்பூர தேர் திருவிழா நேற்று நடந்தது. தேர் திருவிழாவில் காலை 8:15 மணியளவில் உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ரவிக்குமார் மற்றும் கார்த்திகேயன் ஆகியோர் பங்கேற்று தேரை வடம் பிடித்து துவக்கி வைத்தனர்.
நான்கு மாட வீதிகள் வழியாக சென்று, காலை 10:30 மணியளவில் மீண்டும் தேர் தன் நிலையை வந்தடைந்தது. அதனை தொடர்ந்து 14ம் தேதி காலை தீர்த்தவாரி மற்றும் வளையல் உற்சவம், 15ம் தேதி இரவு 7:30 மணிக்கு தெப்ப உற்சவம், 16ம் தேதி விடையாற்றி உற்சவம் நடைபெறுகிறது. விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் சிறப்பு அலுவலர் திருக்காமீஸ்வரன் மற்றும் விழாக்குழுவினர், உற்சவதாரர்கள் செய்து வருகின்றனர்.