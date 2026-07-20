விழுப்புரத்தில் 'வாஷ் அவுட்' ஆகும் அ.தி.மு.க., :கொத்துக் கொத்தாக நிர்வாகிகள் நீக்கம்
விழுப்புரத்தில் 'வாஷ் அவுட்' ஆகும் அ.தி.மு.க., :கொத்துக் கொத்தாக நிர்வாகிகள் நீக்கம்
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 06:18 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 06:11 PM
திண்டிவனம்: விழுப்புரம் மாவட்ட அ.தி.மு.க., செயலாளராக பதவி வகித்து வந்த முன்னாள் அமைச்சர், மயிலம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., சண்முகத்திற்கும், கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமிக்கும் மோதல் நாளுக்கு நாள் வலுத்து வருகிறது.
தொடர்ச்சியாக சண்முகத்தின் ஆதரவாளர்களின் கட்சி பொறுப்புகளை, கடந்த 15ம் தேதி 11 பேர், 19ம் தேதி 13 பேர் என கொத்துக் கொத்தாக பழனிசாமி பறித்து வருகிறது. அவர்களுக்கு பதிலாக, புதிய நிர்வாகிகளையும் அறிவித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை 8:00 மணியளவில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள சண்முகத்தின் ஆதவராளர்கள் 300க்கும் மேற்பட்டோர் திண்டிவனத்தில் குவிந்தனர்.
அங்கு, அனைவரிடமும் ஒவ்வொரு தொகுதி வாரியாக, கட்சி பொறுப்புகளுடன் லிஸ்ட் தயார் செய்யப்பட்டது. மாநில, மாவட்ட, நகர, ஒன்றிய நிர்வாகிகள் மற்றும் அணி நிர்வாகிகளிடம் இருந்தும் ராஜினாமா கடிதம் பெறப்பட்டது.
அந்த கடிதத்தில், 'கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக கட்சியில் பணியாற்றி வருகிறோம். அ.தி.மு.க., தொடர்ந்து பல தேர்தல்களில் தோல்வியை சந்தித்து வருவதாலும், பொதுச் செயலாளருக்கு நீக்கல் அதிகாரம் மட்டுமே இருப்பதால் உங்கள் தலைமையில் நாங்கள் வகித்து வந்த கட்சிப் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, கட்சியில் அ.தி.மு.க., தொண்டர்களாக பயணிக்கிறோம்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து 9:00 மணியளவில் திண்டிவனத்திலிருந்து 5 பஸ்கள் மற்றும் 20க்கும் மேற்பட்ட கார்களில், சென்னையில் உள்ள கட்சித் தலைமை அலுவலகத்தில் ராஜினாமா கடிதத்தை கொடுப்பதற்காக சென்றனர்.