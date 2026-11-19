அகில இந்திய குடிமை பணிகள் கால்பந்து போட்டி: புதுச்சேரி அணி அபார வெற்றி
அகில இந்திய குடிமை பணிகள் கால்பந்து போட்டி: புதுச்சேரி அணி அபார வெற்றி
ADDED : நவ 18, 2026 09:18 PM
புதுச்சேரி: அகில இந்திய குடிமைப் பணிகள் கால்பந்துப் போட்டியில், மத்தியப் பிரதேச அணியை 7–0 என்ற கோல் கணக்கில் புதுச்சேரி அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.
கோவா அரசின் விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை மற்றும் டில்லி மத்திய குடிமைப் பணிகள் கலாசார மற்றும் விளையாட்டு வாரியம் சார்பில் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகள் கால்பந்துப் போட்டி தொடர் கோவாவில் நேற்று (17ம் தேதி) துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதில், நாடு முழுதும் உள்ள 50க்கும் மேற்பட்ட அணிகள், 1,200க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இத்தொடரில் இன்று (நவ.,18) நடந்த நாக்–கவுட் போட்டியில் புதுச்சேரி அணியும், மத்தியப் பிரதேச அணியும் மோதின. ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக விளையாடிய புதுச்சேரி அணி 7–0 என்ற கோல் கணக்கில் மத்தியப் பிரதேச அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
புதுச்சேரி அணியின் கேப்டன் ஜெயராஜ் சிறப்பாக விளையாடி ஹாட்ரிக் (3 கோல்கள்) அடித்து அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றினார். மேலும், ராமச்சந்திரன், பிரவீன், பிரணாப் மற்றும் கிஷோர் ஆகியோர் தலா 1 கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
சிறப்பான வெற்றியைப் பதிவு செய்த புதுச்சேரி அணிக்கு அணியின் மேலாளர் ராமலிங்கம் மற்றும் பயிற்சியாளர் துரை ஆரோக்கியராஜ் ஆகியோர் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.