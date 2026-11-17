டெட் தேர்வு தேர்ச்சி விவரங்களை வெளியிட ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை
டெட் தேர்வு தேர்ச்சி விவரங்களை வெளியிட ஆசிரியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை
UPDATED : நவ 16, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:01 PM
புதுச்சேரி: பிற மாநில டெட் தேர்வு எழுதிய ஆசிரியர்களின் தேர்ச்சி விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என புதுச்சேரி அனைத்து ஆசிரியர் கூட்டமைப்பு அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து கூட்டமைப்பு தலைவர் லதா, பொது செயலாளர் பிரேம்குமார், பொருளாளர் கலியமூர்த்தி ஆகியோர் கூட்டாக விடுத்துள்ள அறிக்கை:
புதுச்சேரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஆந்திரபிரதேசம் டெட், தமிழகம் டெட், சிடெட், கேரளம் டெட் உள்ளிட்ட பிற மாநில டெட் மற்றும் சிறப்பு டெட் தேர்வுகளை எழுத அனுமதி வழங்கிய கவர்னர், முதல்வர், கல்வித்துறை அமைச்சரர், பள்ளி கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு கூட்டமபை்பு சார்பில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அதேசமயம், ஆசிரியர்கள் நலன் கருதி டெட் தேர்வு எழுதிய ஆசிரியர்களின் தேர்ச்சி விவரங்களை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட வேண்டும், அனைவருக்கும் பொருந்தக்கூடிய வகையில் ஒரே தேர்ச்சி மதிப்பெண்களை நிர்ணியிக்க வேண்டும், தேர்ச்சி பெறுவதற்கான குறைந்த பட்ச மதிப்பெண்ணை அறிவிக்க வேண்டும்.
தேர்வு எழுதிய ஆசிரியர்களின் மதிப்பெண் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும், ஏற்கனவே பிற மாநில டெட் தேர்வு எழுதியவர்கள் மீண்டும் தமிழக சிறப்பு டெட் தேர்வு எழுத வேண்டுமா என்பதை தெளிவுப்படுத்த வேண்டும் என கூட்மைப்பு சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.