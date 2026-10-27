ஏனாம் அருகே புயல் கரையை கடக்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்: தயார் நிலையில் பேரிடம் மீட்டு குழு
ஏனாம் அருகே புயல் கரையை கடக்கிறது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரம்: தயார் நிலையில் பேரிடம் மீட்டு குழு
ADDED : அக் 26, 2026 10:03 PM
புதுச்சேரி: ஆந்திர மாநில கடற்கரையில், புதுச்சேரியின் ஏனாம் பிராந்தியம் அருகே நாளை அர்னாப் புயல் கரையை கடக்க உள்ளதால், அங்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள அர்னாப் புயல் வடக்கு நோக்கி நகர்ந்து, நாளை 28ம் தேதி முற்பகலில் ஆந்திரப் பிரதேச கடற்கரையை நெருங்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. பாபட்லா - விசாகப்பட்டினம் இடையே, ஏனாம் அருகில் அதிதீவிர புயலாக கரையை கடக்க வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதையடுத்து, புதுச்சேரி பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. மாவட்ட நிர்வாகம், காவல் துறை, தீயணைப்புத் துறை, சுகாதாரத் துறை மற்றும் மீட்புக் குழுவினர் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றனர்.
பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு விடுமுறை
புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, ஏனாம் பிராந்தியத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கும் இன்று 27, நாளை 28 ஆகிய இரு நாட்கள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் தேவையற்ற பயணங்களைத் தவிர்த்து பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மதுக்கடைகள் மூடல்
புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, ஏனாம் பிராந்தியத்தில் செயல்பட்டு வரும் அனைத்து வகை மதுக்கடைகளையும் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, அக். 27ம் தேதி மாலை 4 மணி முதல் அக். 29ம் தேதி வரை மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருக்கும் என ஏனாம் மண்டல நிர்வாகி சிவராஜ் மீனா தெரிவித்துள்ளார்.
2 தேசிய பேரிடர் படை விரைந்தன
புயலால் பாதிப்புகளை எதிர்கொண்டு மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக, 2 கம்பெனி தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை ஏனாமுக்கு விரைந்துள்ளனர். மேலும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த 33 பேர் கொண்ட மாநில பேரிடர் மீட்புக் குழுவினரும் ஏனாமுக்கு விரைந்துள்ளனர். புயல் பாதிப்பு ஏற்பட்டால் உடனடியாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
19 நிவாரண முகாம்கள் திறப்பு
புயலால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களை பாதுகாப்பாக தங்க வைப்பதற்காக, ஏனாமில் மொத்தம் 19 நிவாரண முகாம்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகளை மையமாகக் கொண்டு அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த முகாம்களில், பாதிக்கப்படும் பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்களை தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
552 பேர் வெளியேற்றம்
ஏனாமில் ஏற்கனவே கனமழை பெய்து வருவதால், தாழ்வான பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி 142 குடிசை வீடுகளில் வசித்து வந்த 552 பேர் ஏற்கனவே பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டு, நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஏனாமில் 52 மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, பாதுகாப்பு கருதி நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடிய பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மழையின் தீவிரம் மற்றும் புயலின் நகர்வை பொறுத்து, தேவையான இடங்களில் கூடுதல் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரிகள் தயாராக உள்ளனர்.
கண்காணிப்பில் கர்ப்பிணிகள்
ஏனாமில் பிரசவத்துக்கு வாய்ப்புள்ள 5 கர்ப்பிணிகள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அங்குள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டு, மருத்துவக் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளை வழங்குவதற்காக மருத்துவக் குழுவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடைகளில் அத்தியாவசியப் பொருட்களை தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
புயலால் மின்சாரம், குடிநீர் விநியோகம் மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சேவைகளில் பாதிப்பு ஏற்படும் சூழல் உருவானால், அதை எதிர்கொள்ளும் வகையில் நிர்வாகம் தயாராகி வருகிறது.
புயல் கரையை கடக்கும் நேரத்தில் பொதுமக்கள் தேவையின்றி வெளியில் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன.