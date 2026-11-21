மீனவ குழந்தைகள் கல்வி கட்டணத்தை அரசு செலுத்த அன்பழகன் வலியுறுத்தல்
மீனவ குழந்தைகள் கல்வி கட்டணத்தை அரசு செலுத்த அன்பழகன் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 20, 2026 07:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:34 PM
புதுச்சேரி: தனியார் பள்ளிகளில் படிக்கும் மீனவ குழந்தையின் கல்வி கட்டணத்தை அரசு செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன் மீனவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மீனவர் தினத்தையொட்டி விடுத்துள்ள வாழ்த்து செய்தி:
ஆழி பெருவெள்ளம், திடீர் நிலநடுக்கத்தால் ஏற்படும் சுனாமி கடல் சீற்றம் உள்ளிட்ட இயற்கை சீற்றங்களை வென்று உடல் உழைப்பை மட்டும் நம்பி வாழும் கடலாடி மக்களின் வாழ்வு வளம் பெறவும், கட்டுமரம் முதல் இயந்திர படகு வரை மீன்பிடி தொழிலும் மற்றும் சுற்றுலா படகு போக்குவரத்து தொழில் புரியும் அடித்தட்டு மீனவர்களுக்கு மீனவர் தின நல் நல்வாழ்த்துக்கள்.
தனியார் பள்ளிகளில் கல்வி பயிலும் மீனவ பிள்ளைகளின் கல்வி கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்ற முதல்வரின் அறிவிப்பு இதுவரை அரசாணை பெறப்படவில்லை. இதனை உடனே செயல்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். முதியோர் உதவித்தொகை உள்ளிட்ட நலத் திட்ட உதவிகள் தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களுக்கு உடனடியாக கிடைத்திட வழிவகை செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.