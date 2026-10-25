ஆறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஆண்டு விழா
ஆறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் ஆண்டு விழா
UPDATED : அக் 19, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 19, 2026 12:03 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, ஆறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின் ஆண்டு விழா மற்றும் விளையாட்டு, கலை நிகழ்ச்சிப் போட்டிகளின் நிறைவு விழா நடந்தது.
விழாவை, ஆறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லுாரியின் முதல்வர் மணி, மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் தாமோதரன் துவக்கி வைத்தனர். மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறமை, படைப்பாற்றல், குழு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கலைத்திறன்களை வெளிப்படுத்த பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
விழாவில் விநாயக மிஷன்ஸ் ஆராய்ச்சி பவுண்டேஷன் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக வேந்தர் கணேசன், துணைத் தலைவர் அனுராதா கணேசன், செயற்குழு உறுப்பினர் சுரேஷ் சாமுவேல் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பங்கேற்று, விளையாட்டு மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கினர்.
கல்லுாரி நிர்வாகிகள், பேராசிரியர்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.