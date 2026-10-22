ஆறுபடை வீடு மருத்துவ கல்லுாரி ஆண்டு விழா

UPDATED : அக் 22, 2026 01:31 AM
ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM
பாகூர்: கிருமாம்பாக்கம் ஆறுபடை வீடு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனையின் ஆண்டு விழா, விளையாட்டு போட்டி மற்றும் கலை விழா போட்டி கடந்த 5ம் தேதி துவங்கி 16ம் தேதி வரை நடந்தது.
முன்னதாக, நிகழ்ச்சிகளை, மருத்துவக் கல்லுாரி முதல்வர் மணி, மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் தாமோதரன் ஆகியோர் துவக்கி வைத்தனர்.
மாணவர்கள் தங்களின் விளையாட்டுத் திறமை, படைப்பாற்றல், குழு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கலைத்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், பங்கேற்பு, ஆரோக்கியமான போட்டி மனப்பான்மை மற்றும் நட்புறவு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கல்லுாரிச் சமூகத்தினரை ஒன்றிணைக்கும் வகையில் இக்கொண்டாட்டங்கள் அமைந்தன.
பரிசளிப்பு விழாவில் விநாயகா மிஷன் ரிசர்ச் பவுண்டேஷன் வேந்தர் கணேசன், துணைத் தலைவர் அனுராதா கணேசன், செயற்குழு உறுப்பினர் சுரேஷ்சாமுவேல் ஆகியோர் விளையாட்டு மற்றும் கலைநிகழ்ச்சிப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கினர்.