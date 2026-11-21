/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/காங்., தேசிய செயலளர் நியமனம்
UPDATED : நவ 21, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 21, 2026 09:28 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சேரி: அகில இந்திய காங்., கட்சியின் தேசிய செயலாளராக புதுச்சேரி சங்கர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி மாநில இளைஞர் காங்., முன்னாள் தலைவரும், காங்., மாநில பொது செயலாளருமான சங்கர், அகில இந்திய காங்., தேசிய செயலளராகவும், ஆந்திர மாநிலம் மற்றும் அந்தமான் நிக்கோபார் ஆகிய பகுதிகளுக்கு பொறுப்பாளராகவும் நியமித்து, அகில இந்திய காங்., தலைமை நியமித்துள்ளது.
இதற்கு முன் புதுச்சேரியில் இருந்து கடந்த 2006ம் ஆண்டு அகில இந்திய காங்., கட்சி பொது செயலாளர் நாராயணசாமி இருந்தார். 20 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேசிய செயலாளராக சங்கர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.