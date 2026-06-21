/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/முதல்வர் அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை விழா
UPDATED : அக் 20, 2026 08:10 PM
ADDED : அக் 20, 2026 08:06 PM
அ நிறம் | அளவு
புதுச்சேரி: ஆயுத பூஜையையொட்டி, முதல்வர் ரங்கசாமி பூஜை செய்து வழிபாடு செய்தார்.
புதுச்சேரி சட்டசபையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் ஆயுத பூஜை விழா கொண்டாடப்பட்டது. முதல்வர் ரங்கசாமி பூஜை செய்து வழிபாடு செய்தார்.
நிகழ்ச்சியில், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள், ராஜவேலு, சிவக்கொழுந்து, ராஜசேகரன், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், சாய் சரவணன்குமார், வையாபுரி மணிகண்டன், அழகானந்தம், செந்தில்குமார், சப்தகிரி அறக்கட்டளை பொறுப்பாளர் ரமேஷ்குமார் உட்பட முதல்வர் அலுவலக ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பூஜையில் கலந்து கொண்டவர்களுக்கு முதல்வர் இனிப்புகள் வழங்கினார்.