/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/கார் மோதி பைக்கில் சென்றவர் படு காயம்
ADDED : நவ 02, 2026 07:34 PM
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காரைக்கால்: காரைக்கால் அருகே கார் மோதியதில் பைக்கில் சென்றனர் படுகாயமடைந்தார்.
காரைக்கால் தர்மபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த சவரிநாதன், 41; இவர் நேற்று (நவ.,1) தனது பைக்கில் திருநள்ளாறு பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார்.அப்போது அந்த வழியாக வந்த கார் சவரிநாதன் பைக் மீது மோதி, அருகில் இருந்த மின்கம்பத்தில் மோதி நின்றது..
இதில் பலத்த காயம் அடைந்த சவரிநாதனை போலீசார் அரசு மருந்துமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விபத்தை ஏற்படுத்திய கார் டிரைவர் திருநள்ளாறை சேர்ந்த செந்தில்குமார் மகன் பிரபாகர், 19; மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றார்.