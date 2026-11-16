பகவான் பிர்சா முண்டா பிறந்த நாள் விழா

ADDED : நவ 15, 2026 07:32 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பா.ஜ., சார்பில், பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடிய தலைவர் பகவான் பிர்சா முண்டா பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, புகழஞ்சலி விழா நடந்தது.
மாநிலத் தலைவர் ராமலிங்கம் தலைமை தாங்கி, அவரது உருவப் படத்திற்கு மலர்துாவி மரியாதை செலுத்தினார். முன்னாள் சபாநாயகர் செல்வம், மாநிலப் பொதுச்செயலாளர் மோகன்குமார், மாநிலச் செயலாளர் தமிழ்மாறன், பட்டியலணி மாநிலத் தலைவர் காத்தவராயன், பழங்குடியினர் அமைப்பின் தலைவர் ராம்குமார் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
மாநிலப் பொருளாளர் ராஜகணபதி, மூத்த நிர்வாகி இளங்கோவன், இணைப் பொறுப்பாளர் வேல்முருகன், மாநில ஊடகத்துறைத் தலைவர் நாகேஸ்வரன், மகளிரணி மாநிலத் தலைவர் தாமரைச்செல்வி, மாவட்டப் பொறுப்பாளர்கள் நாகராஜ், மகேஷ், மாவட்டத் தலைவர்கள் உலகநாதன், கிருஷ்ணராஜ் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.