புதுச்சேரியில் இறந்த வங்கதேச வாலிபர் உடல் ஒப்படைப்பு
புதுச்சேரியில் இறந்த வங்கதேச வாலிபர் உடல் ஒப்படைப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 08:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:37 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டவிரோதமாக தங்கி பலியான வாலிபர் உடல் வங்கதேசத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.
கேரள மாநிலம், மலப்புரத்தை சேர்ந்தவர் முகமது. இவர், முதலியார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரே டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது டீக்கடையில் சுமோன் ெஹாசைன், 26, என்பவர் கடந்த ஒன்றரை மாதமாக டீ மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்தார்.
டீக்கடையின் மாடியில் தங்கியிருந்த இவர் திரிபுரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் என ஆதார் அட்டையை காண்பித்து வேலைக்கு சேர்ந்துள்ளார். இந்நிலையில் கடந்த 18ம் மதியம் 1:30 மணிக்கு சாப்பிட போவதாக கூறி மாடிக்கு சென்றுள்ளார்.
அவர் சென்று நீண்ட நேரமாகியும் வராததால், கடை உரிமையாளர் முகமது, மாடிக்கு சென்று பார்த்தபோது, அவர் ஏ.சி.,யின் அவுட்டோர் யூனிட்டை பிடித்தபடி இறந்து கிடந்தார்.
தொடர்ந்து முகமது அளித்த புகாரின் பேரில், முதலியார்பேட்டை போலீசில் புகார் அளித்தார். அங்கு வந்த போலீசார் சுமோன் ெஹாசைன் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கதிர்காமம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து அவரது ஆதார் கார்டை வைத்து அவரது உறவினர்களை தொடர்பு கொள்ள முயன்ற போது, அது போலியானது என தெரிந்தது. இதனையடுத்து, அவரது மொபைல்போனில் உள்ள எண்களை தொடர்பு கொள்ள முயன்றபோது, அவர் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர் என்பதும், அவர் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவில் தங்கியிருந்ததும் தெரிந்தது.
இது குறித்த தகவல் சென்னையில் உள்ள வங்கதேச ைஹ கமிஷனுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி வங்கதேசத்தை சேர்ந்த இரண்டு அதிகாரிகள் நேற்று புதுச்சேரி வந்தனர். போலீஸ் விசாரணையில் இறந்தவரின் உண்மையான பெயர் எம்.டி.லிட்டன் மியா,26; என தெரியவந்தது.
தொடர்ந்து பிரேத பரிசோதனை முடிந்து லிட்டன் மியாவின் உடல் வங்கதேச ைஹ கமிஷனிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. அவரின் உடல் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சென்னை விமான நிலையம் கொண்டு செல்லப்பட்டு, விமானம் மூலம் வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவிற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது.
டாக்காவில் இருந்து லிட்டன் மியா உடல் தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் அவரது உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படுறது. இறந்த லிட்டன்மியாவின் தம்பி தடுப்புக் காவல் மையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.