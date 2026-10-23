/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/பாக்ஸ்: நியூடோன் தியேட்டர் சுவர் இடித்து அகற்றம்
ADDED : அக் 22, 2026 07:06 PM
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பாக்ஸ்: நுாறாண்டு பழமை வாய்ந்த நியூடோன் தியேட்டர்
புதுச்சேரி, அண்ணா சாலை, மறைமலை அடிகள் சாலை சந்திப்பில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான இடம், நியூடோன் தியேட்டருக்கு 99 வருட லீஸ் அடிப்படையில் அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், போதிய பராமரிப்பின்றி கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தியேட்டர் மூடப்பட்டது. நுாறாண்டு பழமையான புதுச்சேரியின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக இருந்த இந்த தியேட்டரின் சுவர் இடித்து அகற்றப்பட்டது ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.