ஆன்லைன் கேம் விளையாடிய சிறுவனை மிரட்டி ரூ.4.40 லட்சம், 3 சவரன் நகை பறிப்பு
ஆன்லைன் கேம் விளையாடிய சிறுவனை மிரட்டி ரூ.4.40 லட்சம், 3 சவரன் நகை பறிப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 17, 2026 05:34 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் ஆன்லைன் கேம் விளையாடிய சிறுவனை மிரட்டி, ரூ. 4.40 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் மூன்று சவரன் நகையை பறித்த சிறுவன் உட்பட இருவர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால், கீழகாசாகுடியை சேர்ந்த 13 மற்றும் 15 வயது சிறுவர்கள் இருவரும் பப்ஜி கேம் விளையாடியுள்ளனர். 13வயது சிறுவன் வீட்டில் இருந்து பலமுறை பணத்தை எடுத்து சென்று அங்குள்ள பெட்டிக் கடையில் மொபைல் போனுக்கு ரீசார்ஜ் செய்துள்ளார்.
இதனால் 15 வயது சிறுவனும் அதேப் பகுதியில் பெட்டிக்கடை வைத்துள்ள ஸ்ரீநாத், 42, என்பவரும் இணைந்து 13 வயது சிறுவனை மிரட்டி, அவரிடம் ரூ. 4.40 லட்சம் ரொக்கம், மூன்று சவரன் தங்க சங்கிலிகளை பறித்துள்ளனர்.
இது குறித்து சிறுவனின் தந்தை கொடுத்த புகாரின் பேரில், 15 வயது சிறுவன் மற்றும் பெட்டிக்கடை உரிமையாளர் ஸ்ரீநாத் ஆகியோர் மீது கோட்டுச்சேரி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.