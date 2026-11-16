புதுச்சேரியில் பற்றி எரியும் பைக் டாக்ஸி - ஆட்டோ டிரைவர்கள் மோதல்: முதல்வர் ரங்கசாமி மவுனம் கலைப்பாரா?
புதுச்சேரியில் பற்றி எரியும் பைக் டாக்ஸி - ஆட்டோ டிரைவர்கள் மோதல்: முதல்வர் ரங்கசாமி மவுனம் கலைப்பாரா?
UPDATED : நவ 15, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:09 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பைக் டாக்ஸி மற்றும் ஆட்டோ டிரைவர்களுக்கு இடையிலான மோதல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது.
சவாரி ஏற்றுவதில் தொடங்கும் வாக்குவாதம், தாக்குதல் சம்பவங்களாக மாறி வருவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் முதல்வர் ரங்கசாமி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
புதுச்சேரி கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை, கருவடிக்குப்பம் சிவாஜி சிலை அருகே இன்று (நவ.,15), செயலி மூலம் சவாரி பதிவு செய்த பயணியை ஏற்றிச் செல்ல திருவாரூரைச் சேர்ந்த பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர் ஒருவர் சென்றார். அப்போது அங்கிருந்த உள்ளூர் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அவரைச் சூழ்ந்து கொண்டனர்.
புதுச்சேரியில் ரேபிடோ ஓட்டுவதற்கு அனுமதி இருக்கிறதா? வெளியூரிலிருந்து வந்து இங்கு எப்படி சவாரி ஏற்றலாம்? எனக் கேட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஒரு கட்டத்தில், ஹெல்மெட்டால் அந்த ஓட்டுநரைத் தாக்கியதுடன், ஆபாச வார்த்தைகளால் திட்டினர். பைக் டாக்ஸியைப் பதிவு செய்த பயணியையும், பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநரையும் அங்கிருந்து விரட்டியுள்ளனர்.
பைக் டாக்ஸி சேவைக்கு புதுச்சேரியில் அனுமதி இருக்கிறதா, இல்லையா என்பது ஒருபுறம் இருக்கட்டும். அதற்காக பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்களைத் தாக்குவதற்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது? சட்டத்தைத் தீர்மானிக்கும் உரிமையை ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு யார் வழங்கியது?
ஒரு வாகனத்தின் சேவை சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்டதா, இல்லையா என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டியது போக்குவரத்துத் துறை. விதிமீறல் இருந்தால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியது காவல்துறை. அதை விடுத்து, ஒவ்வொருவரும் சட்டத்தைத் தங்கள் கையில் எடுத்துக்கொண்டு தாக்குதலில் ஈடுபட்டால், புதுச்சேரியில் சட்டம் ஒழுங்கு என்னவாகும்?
இந்தத் தாக்குதல்களில் பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டால், அதற்கு யார் பொறுப்பேற்பது? மாநிலத்தில் சட்டத்தின் ஆட்சி நடைபெறுகிறதா? காவல்துறை செயல்படுகிறதா? விதிமீறல் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்களைக் காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்து நடவடிக்கை எடுக்கச் சொல்லலாமே.. அதை விடுத்து, தாக்குதல் நடத்துவது எந்த வகையில் நியாயம்?
புதுச்சேரியில் ஆம்னி பஸ், விமானக் கட்டணங்களுடன் ஒப்பிடும் அளவுக்கு ஆட்டோ கட்டணம் அதிகமாக இருப்பதாகப் பயணிகள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர். ஒரு கிலோ மீட்டர் துாரப் பயணத்துக்கு ரூ.200 வரையிலும், மூன்று கிலோ மீட்டர் துாரத்துக்கு ரூ.500 வரையிலும் கட்டணம் கேட்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுகின்றன.
கட்டாயம் ஆட்டோ மீட்டர் பயன்படுத்த வேண்டும்; அரசு நிர்ணயித்த கட்டணத்தையே வசூலிக்க வேண்டும் என்ற உத்தரவுகள் நடைமுறைக்கு வராமல் காகித அளவிலேயே இருப்பதாகப் பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், குறைந்த கட்டணத்தில் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோர் இடத்துக்குச் செல்ல மக்கள் பைக் டாக்ஸியை நாடத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த எதார்த்தத்தை அரசு புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
பஸ், ரயில், ஆட்டோ எனப் பல்வேறு போக்குவரத்து வசதிகள் மக்களுக்காகத்தான் உள்ளன. எந்த வாகனத்தில் பயணிக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் உரிமை மக்களுக்கே உண்டு. குறிப்பிட்ட ஒரு வாகனத்தில் தான் பயணிக்க வேண்டும் என்று மக்களை நிர்ப்பந்திக்கவோ, மாற்று வசதியைப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை.
ஒரு கடையில் ரூ.10-க்கு தேநீர் விற்கப்படுகிறது. மற்றொரு கடையில் அதே தேநீர் ரூ.30-க்கு விற்கப்படுகிறது. இதில், குறைந்த விலையில் கிடைக்கும் கடையைத் தேடிச் செல்வதுதானே மக்களின் இயல்பு?.. பைக் டாக்ஸி சேவையை நாடுவதிலும் மக்களின் மனநிலை இதேபோன்றுதான் இருக்கிறது.
பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர்கள் தாக்கப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், முதல்வர் ரங்கசாமி வழக்கம்போல் அமைதியாக இருக்கக் கூடாது. எல்லாமே தானாகச் சரியாகிவிடும் என்று கருதவும் கூடாது. ஏற்கனவே புதுச்சேரியில் கொலை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருவதாகப் பொதுமக்கள் மத்தியில் கவலை எழுந்துள்ள நிலையில், பைக் டாக்ஸி விவகாரம் மேலும் ஒரு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையாக உருவெடுக்க அனுமதிக்கக் கூடாது.
பைக் டாக்ஸி சேவைக்கு சட்டப்படி அனுமதி உள்ளதா என்பதைப் போக்குவரத்துத் துறை தெளிவுபடுத்த வேண்டும். அனுமதி இல்லையென்றால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேநேரத்தில், தாக்குதலில் ஈடுபடுவோர் மீதும் காவல்துறை பாரபட்சமின்றி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பிரச்னை பெரிதாகி உயிர்ப்பலி ஏற்படும் வரை காத்திருக்காமல், இப்போதே முதல்வர் ரங்கசாமி தனது மவுனத்தைக் கலைத்து நடவடிக்கையில் இறங்குவாரா என்பதே புதுச்சேரி மக்களின் எதிர்பார்ப்பு.