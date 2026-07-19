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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ விதிமுறைகளை மீறிய  86,271 பேர் மீது வழக்கு:  ஹெல்மெட் அணியாத 30,342 பேருக்கு அபராதம்

விதிமுறைகளை மீறிய  86,271 பேர் மீது வழக்கு:  ஹெல்மெட் அணியாத 30,342 பேருக்கு அபராதம்

விதிமுறைகளை மீறிய  86,271 பேர் மீது வழக்கு:  ஹெல்மெட் அணியாத 30,342 பேருக்கு அபராதம்

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:54 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:54 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 08:32 PM

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புதுச்சேரி: போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறும் வாகன ஓட்டிகளை பிடித்து போக்குவரத்து போலீசார் அதிரடி காட்டி வருகின்றது. கடந்த 6 மாதங்களில் 86,271 பேர் மீது வழக்கும், அபராதமும் பாய்ந்துள்ளது.

புதுச்சேரி முழுவதும் சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், போக்குவரத்து விதிமீறல்களைக் கட்டுப்படுத்தவும் போக்குவரத்து காவல்துறை தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, கடந்த 6 மாதங்களில் மட்டும் போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய 86,271 பேர் மீது காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இந்தாண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், ெஹல்மெட் அணியாமல் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 30,342 பேரும், வாகனம் ஓட்டும்போது மொபைல்போன் பயன்படுத்தியதற்காக 10,185 பேரும், எதிர்திசையில் வாகனம் ஓட்டியதற்காக 5,377 பேரும் மற்றும் சிக்னல்களை மீறியதற்காக 4,736 பேர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய 392 பேர் மற்றும் சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டிய 482 சம்பவங்களும் பதிவாகியுள்ளன. ஏர் ஹார்ன் பயன்படுத்திய 200 பேர், சைலன்ஸ்களை மாற்றி அமைத்து பயன்படுத்திய 29, அராஜக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டிய 647, அதிக பயணிகளை ஏற்றி சென்ற 161, பிற போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறிய 29,831 பேர் மீது வழக்கும் அபராதமும் பாய்ந்துள்ளது.

சின்ன பசங்களுக்கு பைக்..: சிறார்கள் வாகனம் ஓட்டிய சம்பவங்களில், சம்பந்தப்பட்ட மாணவர்களின் பெற்றோர் மற்றும் பாதுகாவலர்கள் காவல் நிலையத்திற்கு அழைக்கப்பட்டு அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், இது தொடர்பாக 11 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அபாயகரமாக வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் மீது சட்டப்படி வழக்குகள் பதியப்படுவதோடு, விதிமீறலில் தொடர்ந்து ஈடுபடுபவர்களின் ஓட்டுநர் உரிமங்களை ரத்து செய்யப் பரிந்துரைக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இதுவரை 2,747 ஓட்டுநர் உரிமங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன.

தொடரும்....: போக்குவரத்து சீனியர் எஸ்.பி., திவ்யா கூறுகையில், 'இந்த அமலாக்க நடவடிக்கைகள் ஆண்டு முழுதும் தொடர்ந்து நடைபெறும். ெஹல்மெட் அணிய வேண்டும். காரில் சீட் பெல்ட் போட வேண்டும். வாகன ஓட்டும்போது மொபைல்போனை தவிர்க்கவேண்டும். சிக்னல்களை மதித்து நடக்க வேண்டும். மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்ட கூடாது.

சாலை விபத்துகளைத் தவிர்த்து, உயிர்ச்சேதத்தைத் தடுக்க பொதுமக்கள் அனைவரும் போக்குவரத்து விதிகளைக் கடைப்பிடித்து, காவல்துறைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்' என்றார்.

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