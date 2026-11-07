சிமென்ட் கடை உரிமையாளர் வங்கி கணக்கில் பணம் திருட்டு
சிமென்ட் கடை உரிமையாளர் வங்கி கணக்கில் பணம் திருட்டு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:18 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:16 PM
புதுச்சேரி: மொபைலில் ஏபிகே அப்ளிகேஷன் மூலம் சிமென்ட் கடை உரிமையாளர் வங்கி கணக்கில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
வேல்ராம்பேட், திருமகள் நகரை சேர்ந்தவர் துளபமணி,55. இவர், மதகடிப்பட்டில் சிமென்ட் கடை வைத்துள்ளார். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 25ம் தேதி இரவு 7:00 மணிக்கு இவரது மொபைல் போனுக்கு தொடர்ந்து மெசேஜ் வந்துள்ளது.
இதனால், அவர் மொபைல்போனில் உள்ள இன்டர்நெட் இணைப்பை துண்டித்துள்ளார். தொடர்ந்து 28ம் தேதி தனது மொபைலில் இன்டர் இணைப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளார் அப்போது வந்த மெசேஜில் அவரது வங்கி கணக்கில் இருந்து ரூ.4 லட்சத்து 48 ஆயிரத்து 958 மோசடியாக எடுக்கப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து அவர் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார். சைபர் கிரைம் போலீசார் இந்த வழக்கை முதலியார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதன் பேரில் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்தனர்.
அதில் துளபமணியின் மொபைல்போனில் ஏபிகே அப்ளிகேஷ் மூலம் மெசேஜ் அனுப்பி பணத்தை மர்ம நபர்கள் திருடியது தெரியவந்தது.