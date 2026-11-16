/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/கவுசிக பாலசுப்ரமணியர் கோவிலில் தேர் வீதியுலா
ADDED : நவ 15, 2026 05:56 PM
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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கவுசி பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று (நவ.,15) சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு தேர் வீதியுலா நடந்தது.
புதுச்சேரி ரயில் நிலையம் எதிரே செல்வ விநாயகர், வீரபாகு தேவர், வள்ளி தெய்வானை உடனுறை கவுசிக பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலின் 74வது ஆண்டு சூரசம்ஹார விழா கடந்த 10ம் தேதி துவங்கியது. தொடர்ந்து தினமும் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் மற்றும் பல்வேறு வாகனங்களில் சுவாமி வீதியுலா நடந்தது.
நேற்று (நவ.,14) வேல்வாங்கு நிகழ்ச்சி நடந்தது. இன்று காலை சுவாமி தேர்வீயுலா நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.