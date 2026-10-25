சென்னைக்கு: புதுச்சேரியில் தொடர் கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது
சென்னைக்கு: புதுச்சேரியில் தொடர் கனமழையால் தாழ்வான பகுதிகளை தண்ணீர் சூழ்ந்தது
ADDED : அக் 25, 2026 06:17 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் தொடர் கனமழையால் ரெயின்போ நகர் மற்றும் முக்கிய போக்குவரத்து சிக்னல்களில் மழைநீர் தேங்கியதால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்திற்குள்ளாகினர்.
வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த 15ம் தேதி துவங்கி, கடந்த சில தினங்களாக புதுச்சேரியில் இரவு நேரங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்து வருகிறது. இதற்கிடையே, வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக, நேற்று (அக்.,24) இரவு முதல் இன்று (அக்.,25) மதியம் வரை புதுச்சேரியின் நகரம் மற்றும் கிராமப்புறங்களில் தொடர் கனமழை பெய்தது.
இதில், நேற்று மாலை 5:30 மணி முதல் இன்று காலை 8:30 மணி வரை 9.7 செ.மீ., மழை பதிவாகியது. இதனால், பெரிய வாய்க்கால், உப்பனாறு வாய்க்கால், வெள்ளவாரி வாய்க்கால் உள்ளிட்ட பிரதான வாய்க்கால்களில் வெள்ளநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. மேலும், பூமியான்பேட்டை, கிருஷ்ண நகர், ரெயின்போ நகர் உள்ளிட்ட தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் சூழ்ந்து, வீடுகளிலும் மழைநீர் புகுந்ததால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகியதுடன், வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மற்றும் மின்சாதன பொருட்கள் சேதமடைந்தன.
இதேபோல், இந்திரா சதுக்கம், ராஜிவ் சதுக்கம், சிவாஜி சிலை சிக்னல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியதால், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகினர்.
இதற்கிடையே, கடற்கரை சாலை முழுதும் மழைநீர் தேங்கி சாலையே கடல்போல் காட்சியது. மேலும், புதுச்சேரிக்கு சுற்றுலா வந்த பயணிகள் தொடர் மழையால் சுற்றுலா தலங்களுக்கு செல்ல முடியாமல் விடுதி மற்றும் ஓட்டல்களில் முடங்கினர்.
சண்டே மார்க்கெட் வியாபாரிகள் தொடர் கனமழையால் இன்று கடைகளை அமைக்க முடியாமல் பரிதவித்தனர். வங்க கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக புதுச்சேரி, காரைக்கால் துறைமுகத்தில் 1ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.