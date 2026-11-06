சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை (tag) 2 ஆண்டுகளாக ஜவ்வாக இழுக்கும் மேம்பாலம் பணிகள் தொடரும் விபத்துகளால் வாகன ஓட்டிகள் கதறல் அதிரடி நடவடிக்கையில் ‘நகாய்’ இறங்குமா?
சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை (tag) 2 ஆண்டுகளாக ஜவ்வாக இழுக்கும் மேம்பாலம் பணிகள் தொடரும் விபத்துகளால் வாகன ஓட்டிகள் கதறல் அதிரடி நடவடிக்கையில் ‘நகாய்’ இறங்குமா?
UPDATED : நவ 06, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 06, 2026 12:04 AM
– நமது நிருபர் –: சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், விழுப்புரம் மாவட்ட எல்லைக்குள் நடந்து வரும் மேம்பாலம் பணிகள் நிறைவடையாமல் ஜவ்வாக இழுத்து வருகிறது.
நெடுஞ்சாலையில் ‘பிளாக் ஸ்பாட்’
சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை, விழுப்புரம் மாவட்ட எல்லையான ஓங்கூரில் துவங்கி, அரசூர் அடுத்த சித்தானங்கூர் வரை 75 கி.மீ., துாரம் செல்கிறது.
இச்சாலையில் திண்டிவனம் அடுத்த சலவாதி, தென்பசியார் பகுதியில் திண்டிவனம் கோர்ட் எதிரில், விக்கிரவாண்டி தாலுகா அலுவலகம் எதிரில் உள்ள கூட்ரோடு, பாப்பனப்பட்டு, முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனை எதிரில் உள்ள கூட்ரோடு, முத்தாம்பாளையம் கூட்ரோடு, அரசூர் மற்றும் இருவேல்பட்டு கூட்ரோடு பகுதிகளில் வாகனங்கள் திரும்பும்போது அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கும் ‘பிளாக் ஸ்பாட்’டாக இருந்து வந்தன.
8 இடங்களில் மேம்பாலம்
இந்த பகுதிகளில் விபத்துகளை தடுக்க மேம்பாலம் கட்டுவதற்கு ‘நகாய்’ முடிவு எடுத்தது. அதன்படி, செங்கல்பட்டு மாவட்ட ‘நகாய்’ அதிகாரிகள், சலவாதியில், 40 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் மேம்பாலம் கட்ட நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
தென்பசியாரில் உள்ள திண்டிவனம் கோர்ட் எதிரில், விக்கிரவாண்டி தாலுகா அலுவலகம் எதிரில், முண்டியம்பாக்கம் ஆகிய 3 இடங்களில் மொத்தம் 72 கோடி ரூபாய் செலவிலும், பாப்பனப்பட்டில் ரூ. 22 கோடியிலும், முத்தாம்பாளையத்தில் ரூ.27 கோடியிலும், இருவேல்பட்டு மற்றும் அரசூர் கூட்ரோட்டில் ரூ.49 கோடியிலும் மேம்பாலம் அமைக்க நடவடிக்கை விழுப்புரம் மாவட்ட ‘நகாய்’ அதிகாரிகள் எடுத்தனர். இதற்கான பணிகள் கடந்த 2024ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது.
சலவாதி
சலவாதியில் ரூ.40 கோடி செலவில் மேம்பாலம் கட்டும் பணி துவங்கியது. மேம்பாலத்திற்கான பணி முடிந்த நிலையில், பாலம் அமைப்பதற்காக இடம் கொடுத்தவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால், இணைப்பு சாலை பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது. பாலத்திற்கு இடம் கொடுத்தவர்களுக்கு தற்போது இழப்பீடு தொகை வழங்கப்பட்டு விட்டது. இதையடுத்து, மேம்பாலம் இணைப்பு சாலை பணிகள் விரைவில் துவக்கப்பட உள்ளது.
திண்டிவனம் கோர்ட்
தென்பசியாரில், திண்டிவனம் கோர்ட் எதிரில், ரூ.20 கோடியில் மேம்பாலம் பணி துவங்கப்பட்டது. தற்போது இங்கு மேம்பாலம் மற்றும் சாலை பணிகள் 90 சதவீதம் முடிவடைந்து விட்டன. மேம்பாலம் மற்றும் இணைப்பு தார் சாலை அமைக்கப்பட்டு விட்டது. மேம்பால தடுப்பு சுவரில் மின் விளக்குகள் அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. பணிகள் இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், வரும் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
விக்கிரவாண்டி
விக்கிரவாண்டி தாலுகா அலுவலகம் எதிரில், ரூ.25.75 கோடி செலவில் அடுத்தடுத்த இரண்டு மேம்பாலம் பணிகள் கட்டும் பணி நடந்து வருகின்றன. இதில், தாலுகா அலுவலகம் எதிரில் உள்ள மேம்பாலத்தில் துாண்கள் அமைத்து கான்கிரீட் பணி முடிந்து விட்டது.
மேலக்கொந்தை சாலை சந்திப்பு பகுதி மேம்பாலத்திற்கான பில்லர் அமைத்து கான்கிரீட் போடும் பணி துவக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு இணைப்பு சாலை பணிக்கு தேவையான ஏரி மண் கிடைக்காததால் பணிகள் கிடப்பில் உள்ளன. இங்கு 40 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிந்துள்ளன.
பாப்பனப்பட்டு
பாப்பனப்பட்டில் ரூ. 22 கோடியில் துவக்கப்பட்ட சப்வே பாலம் பணியில், பாலத்திற்கான கான்கிரீட் பணிகள் முழுமையாக முடிந்து விட்டது. மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு பல மாதங்களாகியும் இணைப்பு சாலை பணி ஆமையை மிஞ்சும் வேகத்தில் நடக்கிறது.
சென்னை மார்க்கத்தில் இணைப்பு சாலை பணிக்கான சிலாப்கள் அமைத்து மண் கொட்டி சமன் செய்யும் பணிகள் பாதியில் நின்றுள்ளது. திருச்சி மார்க்கத்தில் இணைப்பு சாலைக்கு தற்போது தான் பள்ளம் தோண்டும் வேலை நடக்கிறது. இங்கு 40 சதவீத பணிகள் மட்டுமே முடிவடைந்துள்ளது.
முண்டியம்பாக்கம்
சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையையொட்டி, முண்டியம்பாக்கத்தில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை அமைந்துள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலை கூட்ரோட்டில் இருந்து மருத்துவக் கல்லுாரிக்கு வாகனங்கள் திரும்பும்போது விபத்துகள் ஏற்படுகிறது.
விபத்துகளை தடுக்கும் நோக்கத்தில், ரூ. 27 கோடியில் மருத்துவக் கல்லுாரி எதிரில் மேம்பாலம் அமைக்க ‘நகாய்’ நிதி ஒதுக்கீடு செய்தது. இங்கு மேம்பாலத்திற்கான இடம் கையகப்படுத்தியதற்கான இழப்பீடு தொகை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது. இதனால், மேம்பாலம் கட்டுமான பணி துவங்காமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, இந்த பிரச்னைக்கு தீர்வு காணப்பட்டு விட்டபோதிலும், முண்டியம்பாக்கத்தில் மேம்பால பணிக்கு பிள்ளையார் சுழி கூட போடவில்லை.
முத்தாம்பாளையம்
முத்தாம்பாளையத்தில் ரூ.27 கோடியில் மேம்பாலத்திற்கான ராட்சத துாண்கள் அமைத்து, கான்கிரீட் போடப்பட்டு, இணைப்பு சாலையும் கிட்டத்தட்ட இறுதிகட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இங்கு 80 சதவீதம் பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது. டிசம்பர் மாதம் இந்த மேம்பாலம் பணி நிறைவுபெற்று பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
அரசூர், இருவேல்பட்டு
அரசூர் கூட்ரோடு வழியாக விழுப்புரம், கடலுார், பண்ருட்டியில் இருந்து திருவெண்ணெய்நல்லுார், திருக்கோவிலுார், திருவண்ணாமலை மார்க்கத்திற்கும், அங்கிருந்து விழுப்புரம், கடலுார் மார்க்கத்திற்கும் வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இங்கேயும், இருவேல்பட்டு கூட்ரோட்டிலும் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்பட்டு வந்தன.
இதை தடுக்க, அரசூர் கூட்ரோட்டில் மேம்பாலமும், இருவேல்பட்டில் சப்வே பாலமும் அமைக்கும் பணிகள் ரூ. 49 கோடியில் துவக்கப்பட்டன. இதில், இருவேல்பட்டில் கான்கிரீட் பணிகள் மற்றும் இணைப்பு சாலை பணிகள் 80 சதவீதம் பணிகள் முடிந்துள்ளன.
பாரதி நகர் சப்வே பாலம்
அரசூர் கூட்ரோட்டில் சென்னை மார்க்கத்தில் மேம்பாலத்திற்கான ராட்சத துாண்கள் அமைத்து இணைப்பு சாலை அமைக்கப்பட்டது. ஆனால், மேம்பால கான்கிரீட் பணிகள் துவங்கவில்லை. இங்கு திருச்சி மார்க்கத்தில் பாரதி நகரில் சப்வே பாலம் அமைக்கக்கோரி அப்பகுதி மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால், திருச்சி மார்க்கத்தில் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி கிடப்பில் போடப்பட்டது.
இதையடுத்து, பாரதி நகரில் சப்வே பாலம் அமைக்க இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் 23.59 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டது. அரசூர் கூட்ரோட்டில் திருச்சி மார்க்கத்தில் மேம்பாலம் பணி வேகமெடுத்துள்ளது. இதுவரை அரசூர் கூட்ரோட்டில் 47 சதவீதம் பணிகள் நடந்துள்ளது.
ஜவ்வாக இழுப்பு
7 இடங்களில் கடந்த 2024ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட மேம்பாலம் பணிகள், அதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடு முடிந்து, கூடுதல் அவகாசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஜவ்வாக இழுத்து பணிகள் நடந்து வருவதால் அப்பகுதிகளை வாகனங்கள் கடக்கும்போது கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது.
குறிப்பாக, பண்டிகை காலங்களில் தென் மாவட்டங்களுக்கு வாகனங்கள் செல்லும் போதும், அங்கிருந்து சென்னை நோக்கி திரும்பி வரும்போதும் பல கிலோ மீட்டர் துாரத்துக்கு அணிவகுத்து நிற்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
‘நகாய்’ கூறுவது என்ன?
‘நகாய்’ அதிகாரி கூறும்போது, ‘பாப்பனப்பட்டு, விக்கிரவாண்டி மேம்பாலம் சாலைக்கு தேவையான ஏரி மண் தட்டுப்பாடு காரணமாக பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் கூறுகின்றன.
முண்டியம்பாக்கம் மேம்பாலத்திற்கான இடம் கையகப்படும் பணி முடிந்தாலும், பணி துவங்கவில்லை. தாமதமாக பணிகள் மேற்கொண்ட இரண்டு ஒப்பந்த நிறுவனங்களின் டெண்டரை ரத்து செய்ய பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, மறு டெண்டர் விடப்பட்டு, மேம்பாலம் பணிகள் துவங்கப்படும். அரசூர் மேம்பாலம் பணி வரும் 2027ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முடிவு பெறும். தென்பசியார் மேம்பாலம் வரும் டிசம்பர் மாதம் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும். மீதமுள்ள மேம்பாலம் பணிகள் முழுமையடைந்து வரும் 2027ம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்குள் வாகன பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும்’என்றனர்.