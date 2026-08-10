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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வழங்கினார் 

புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வழங்கினார் 

புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வழங்கினார் 

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:18 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:18 PM ADDED : ஆக 09, 2026 04:52 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு பெருமைமிகு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருதினை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

புதுச்சேரி காவல் துறையின் சேவையை பாராட்டி பெருமை மிகு ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருது அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்கான விழா கோரிமேடு மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது. சிறப்பு விருந்தினர்களாக மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா, கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி, மாநில உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில், புதுச்சேரி காவல் துறையை பாராட்டி ஜனாதிபதியின் கலர்ஸ் விருதினை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா வழங்க, டி.ஜி.பி., ஷாலினி சிங் பெற்றுக்கொண்டார். விழாவில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா பேசியதாவது:

ஜனாதிபதியின் வண்ணக்கொடி சாதாரணமானது அல்ல. மிகவும் பெருமை தரக்கூடியது. புதுச்சேரி காவல் துறையில் 5 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே இருந்தாலும், மண்ணின் ஆன்மிகம், பாரம்பரியம், மரபு, ஆகியவற்றுடன் சட்ட ஒழுங்கும் சிறப்பாக பராமரிக்கப்படுகிறது. காவல் துறையின் வீரம், தீரம், அர்ப்பணிப்பு காரணமாக இந்த விருது, கவுரவம், மரியாதை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களை தீவிர கண்காணிப்பு செய்தோம். அப்போது புதுச்சேரி காவல்துறை சிறப்பாக பணியாற்றியதை கவனித்தோம். குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் கடுமையான காலத்தில் சேவை ஆற்றினர். அந்த காலக்கட்ட சேவை மனப்பான்மை, அர்ப்பணிப்பு, சாகசம் புதுச்சேரி போலீஸ்துறையின் வரலாற்றில் பொன் எழுத்துக்களில் எழுதப்படக்கூடியது.

230 ஆண்டுக்கு மேலான பிரெஞ்சு ஆட்சியை தாண்டியும் புதுச்சேரி மாநிலம் தனது சுயத்தை, தனித்தன்மையை இழந்து விடவில்லை, ஆன்மிக வேர்களை விட்டுவிடவில்லை. 1963ல் டி.ஐ.ஜி., பதவி அமைக்கப்பட்டது முதல், புதுச்சேரி காவல் துறை உள்நாட்டு, எல்லை பாதுகாப்பில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது. பிரதமர் மோடி, ஆங்கிலேயர்கள் காலத்தில் இருந்த குற்றவியல் சட்டங்களை மாற்றி 3 புதிய குற்றவியல் சட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தினார். இந்திய தண்டனை சட்டம், நீதி சட்டமாக மாற்றப்பட்டது. குறிப்பிட்ட காலத்தில் நியாயம் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இந்த குற்றவியல் சட்டங்கள் தொழில்நுட்பம், குறித்த காலக்கெடு, நம்பிக்கை என்ற 3 துாண்களின் மேல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. யூனியன் பிரதேசங்களை பலப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் பிரதமர் மோடியின் 12 ஆண்டு தொலைநோக்கு பார்வை. புதுச்சேரியை பொறுத்தவரை மோடியின் அரசு பல நல்ல திட்டங்களை செயல்படுத்தியுள்ளது.

ரூ.2 ஆயிரத்து 500 கோடியில் சாலை விரிவாக்க திட்டம், ரூ.2 ஆயிரத்து 200 கோடியில் காரைக்கால் தேசிய நெடுஞ்சாலை விரிவாக்கம், புதுச்சேரி விமான நிலையம் 34 மீட்டர் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 1950 முதல் 2014 வரை புதுச்சேரிக்கு ரூ.35 ஆயிரம் கோடி மட்டுமே அளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் 2014 முதல் 2026 வரை பிரதமர் மோடி அரசு, ரூ.13 ஆயிரத்து 762 கோடி வழங்கியுள்ளது. 12 ஆண்டில் 4 மடங்கு நிதியை பிரதமர் மோடி அரசு புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு வழங்கியுள்ளது. கடந்த 9 ஆண்டில் ரூ.39 ஆயிரம் கோடிக்கு நலத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் புதுச்சேரியில் 7.7 லட்சம் மக்கள் பயனடைந்துள்ளனர். பிரதமர் மோடி அரசு உங்களின் தோளோடு தோள் நின்று புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கும், முன்னேற்றத்துக்கும் உறுதுணையாக இருக்கும் என உறுதியளிக்கிறேன். புதுச்சேரி டி.ஜி.பி., முதல் கான்ஸ்டபிள் வரை ஜனாதிபதியின் வண்ண விருது பெற்றதற்கு எனது வாழ்த்துக்கள்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

தொடர்ந்து புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஜனாதிபதி கலர்ஸ் கொடியுடன் பல்வேறு காவல் துறை பிரிவுகளின் அணிவகுப்பு நடந்தது. அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா புதுச்சேரி போலீசாருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தார். 18-வது மாநில இந்த விருதினை புதுச்சேரி பெறுகிறது.

பின், ஓட்டல் அக்கார்டில் பா.ஜ., கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்த அவர், மதியம் 2.15 மணியளவில் புதுச்சேரி விமானத்தில் இருந்து விடைப்பெற்று சென்னைக்கு ெஹலிகாப்டரில் புறப்பட்டு சென்றார். கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி வழியனுப்பி வைத்தனர். பின் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி விமானத்தில் டில்லி புறப்பட்டு சென்றார்.

மயங்கி விழுந்த

காவலர்களால் பரபரப்பு

மத்திய உள்துறை அமித்ஷா உரையாற்றிக்கொண்டு இருந்தபோது அணிவகுப்பில் பங்கேற்ற 10க்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பசி, வெயிலில் மயங்கி விழுந்தனர். உடனடியாக ஸ்ட்ரெச்சர் கொண்டுவரப்பட்டு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.

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