கோழிகள் இறந்த 11 பண்ணைகளில் கோழிகள் வளர்க்க தடை

UPDATED : நவ 04, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:45 AM
கடலுார்: கடலுார் அருகே கோழிகள் மர்மமான முறையில் இறந்த பண்ணைகளை ஆய்வு செய்த கால்நடைத்துறை உதவி இயக்குநர், புதிதாக கோழிகளை வளர்க்க தடை விதித்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கடலுார் சுற்று வட்டாரத்தில், 11 கோழி பண்ணைகள் உள்ளன. இப்பண்ணைகளில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் வளர்க்கப்பட்டு விற்பனைக்கு தயார் நிலையில் இருந்தன.
இந்நிலையில், நொச்சிக்காடு, தம்மனாம்பேட்டை, சீனுவாசபுரம் உள்ளிட்ட 4 கோழி பண்ணைகளில் கடந்த ஒரு வாரமாக 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகள் மர்மமான முறையில் கொத்து கொத்தாக இறந்தன.
தகவலறிந்த கால்நடைத்துறையினர், இறந்த கோழிகளின் மாதிரிகளை எடுத்து ஆய்வு கூடத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்நிலையில், சென்னை கால்நடைத்துறை உதவி இயக்குனர் கனக சுசீலா தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று தம்மனாம்பேட்டை மற்றும் சுற்றியுள்ள பண்ணைகளில் ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது, கோழிகள் இறந்ததற்கான காரணம் குறித்தும், இறந்த கோழிகள் பாதுகாப்பான முறையில் புதைக்கப்பட்டதா என்றும், உயிருடன் உள்ள கோழிகளுக்கு நோய் பரவாமல் தடுக்க மேற்கொள்ளப்பட்ட தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் மாவட்ட கால்நடைத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.
அப்போது, நிலைமை சீராகும் வரை 11 பண்ணைகளில் புதிதாக கோழி குஞ்சுகளை வளர்க்க கூடாது என, உரிமையாளர்களுக்கு அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளனர்.