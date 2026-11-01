இந்திரா நினைவு நாள் முதல்வர் மரியாதை

ADDED : அக் 31, 2026 06:12 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு சார்பில் முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா நினைவு நாள் இன்று (அக்.,31) அனுசரிக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி, 100 அடி சாலையில் உள்ள அவரது சிலைக்கு முதல்வர் ரங்கசாமி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து, அரசு கொறடா ஆறுமுகம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் சாய் சரவணன் குமார், ரவிக்குமார் உள்ளிட்ட பலர் மரியாதை செலுத்தினர்.
சர்வமதப் பிரார்த்தனையுடன் பாரதியார் பல்கலைக்கூட பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவியரின் தேசபக்திப் பாடல்கள் இசைக்கப்பட்டன. தொடர்ந்து, இரண்டு நிமிட மவுன அஞ்சலி அனுசரிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி காங்., முன்னாள் துணை சபாநாயகர் பாலன் தலைமையில் அவரது சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி, முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., செல்வம், மாநில நிர்வாகிகள் இளையராஜா, தனுசு, சிவ சண்முகம், கருணாநிதி, திருமுருகன், இளைஞர் அணி மாநில தலைவர் அசோக் பாபு உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
அரியாங்குப்பம் வட்டார காங்., கமிட்டி சார்பில், தொகுதி பொறுப்பாளர் விஜயலட்சுமி தலைமையில் இந்திரா உருவப் படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மலரஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.