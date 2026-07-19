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'நீட்' தேர்வில் புதுச்சேரி மாநில அளவில் முதலிடம்: அமலோற்பவம் மாணவருக்கு முதல்வர் பாராட்டு

'நீட்' தேர்வில் புதுச்சேரி மாநில அளவில் முதலிடம்: அமலோற்பவம் மாணவருக்கு முதல்வர் பாராட்டு

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:34 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:32 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 10:34 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 10:32 PM

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புதுச்சேரி: நீட் தேர்வில் மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்த அமலோற்பவம் பள்ளி மாணவர் கிரிஷாந்த் அபினவை முதல்வர் ரங்கசாமி பாராட்டினார்.

நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது. புதுச்சேரியில் நீட் தேர்வு எழுதிய 4,716 பேரில் 2,451 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதன் மூலம் தேர்ச்சி 51.97 சதவீதமாகப் பதிவாகியுள்ளது. மாநில அளவில், அமலோற்பவம் லுார்து அகடமி பள்ளி மாணவர் கிரிஷாந்த் அபினவ் முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்தார்.

இவர் 670 மதிப்பெண்கள் பெற்று, 99.9721 பர்சென்டைல் மதிப்பீட்டுடன் அகில இந்திய அளவில் 553-வது இடத்தைப் பிடித்தார். தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் சாதித்த மாணவர் கிரிஷாந்த் அபினவை பள்ளியின் முதுநிலை முதல்வர் லுார்துசாமி, ஆசிரியர்கள் பாராட்டினர்.

அவர் கூறுகையில், 'நீட் தேர்வில் தொடர்ந்து எங்கள் பள்ளி தேசிய அளவிலும், மாநில அளவிலும் சாதித்து வருகிறது. அமலோற்பவம் மேல்நிலைப் பள்ளியின் இந்த கல்விச் சாதனை, திட்டமிடப்பட்ட பயிற்சி மற்றும் மாணவர்களின் கடின உழைப்பிற்குச் சான்றாக அமைந்துள்ளது. இந்தாண்டு நீட் தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கும், அதற்கு உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்களுக்கு பாராட்டுகள்' என்றார்.

தொடர்ந்து, சட்டசபையில் முதல்வர் ரங்கசாமியை மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்த கிரிஷாந்த் அபினவ் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். அவரை முதல்வர் ரங்கசாமி சால்வை அணிவித்து பாராட்டினார். பள்ளியின் முதுநிலை முதல்வர் லுார்துசாமி உடனிருந்தார்.

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