விவசாயிகளுக்கு ரூ.2.89 கோடி ஊக்கத்தொகை :முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கினார்
விவசாயிகளுக்கு ரூ.2.89 கோடி ஊக்கத்தொகை :முதல்வர் ரங்கசாமி வழங்கினார்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:44 PM
புதுச்சேரி: பருத்தி மற்றும் உளுந்து சாகுபடி செய்த 2,165 விவசாயிகளுக்கு ரூ.2.89 கோடி பயிர் உற்பத்தி ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை சார்பில் பயிர் உற்பத்தி தொழில்நுட்ப திட்டத்தின் கீழ் பருத்தி மற்றும் பயிறு வகை பயிர்களை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை உயர்த்தப்பட்டு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி, பொதுப்பிரிவு விவசாயிகளுக்கு பருத்தி சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்குரூ.11,000-மும், உளுந்து சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.5,000-மும் வழங்கப்படுகிறது.
அதேபோல அட்டவணைப் பிரிவு விவசாயிகளுக்கு பருத்தி சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.12,000-, உளுந்து சாகுபடிக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.6,000- உயர்த்தப்பட்டு வழங்கி வரப்படுகிறது.
கதன் அடிப்படையில், காரைக்கால் பிராந்தியத்தில் 2025--26 ம் ஆண்டில் பருத்தி மற்றும் பயிறு வகை பயிர்களை சாகுபடி செய்த 1,911 பொதுப்பிரிவு விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,57,02,990 மதிப்பிலான நிதியுதவியும், 254 அட்டவணைப் பிரிவு விவசாயிகளுக்கு ரூ.32,92,980 மதிப்பிலான நிதியுதவியும் என மொத்தம் 2,165 விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,89,95,970 ஊக்கத்தொகை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேளாண் அமைச்சர் ராஜசேகரன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில், முதல்வர் ரங்கசாமி பயனாளிகளுக்கு காசோலைகளை வழங்கினார்.
குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சிவகொழுந்து, வேளாண்மைத் துறைச் செயலர் ரவி பிரகாஷ், வேளாண்மைத் துறை இயக்குனர் ஜெயசங்கர், காரைக்கால் கூடுதல் வேளாண் இயக்குனர் கணேசன் மற்றும் காரைக்கால் விவசாயிகள் கலந்துகொண்டனர்.