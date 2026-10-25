முதல்வர் ரங்கசாமியின் ஒரே ஒரு போன் கால் போதும்... புதுச்சேரி விவசாயிகளின் வாழ்க்கை வசந்தமாக மலரும்
முதல்வர் ரங்கசாமியின் ஒரே ஒரு போன் கால் போதும்... புதுச்சேரி விவசாயிகளின் வாழ்க்கை வசந்தமாக மலரும்
UPDATED : அக் 24, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
புதுச்சேரியும் தமிழகமும் வெறும் எல்லைகளால் பிரிந்தவை இல்லை. புவியல் ரீதியாக கலந்த உறவு. நாளுக்கு நாள் எகிறும் நகரமயமாக்கலால் புதுச்சேரியில் விளைநிலங்கள் எல்லாம் கான்கிரீட் காடுகளாக மாறிவிட்டன.
இதனால் புதுச்சேரி விவசாயிகள், தங்கள் வாழ்வாதாரத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ள எல்லை தாண்டிச் சென்று தமிழகப் பகுதிகளில் நிலங்களை வாங்கித் தீவிர விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.
அங்கு நெல், கம்பு, எள்ளு என்று சகல பயிர்களையும் விளைவித்து தமிழக ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடங்களிலும், கரும்பைத் தமிழகச் சர்க்கரை ஆலைகளிலும் அனுப்பி பிழைப்பு நடத்தி வரும் புதுச்சேரி விவசாயிகளுக்கு, அந்தந்தப் பகுதி தமிழகக் கூட்டுறவு வங்கிகள்தான் கைகொடுக்கின்றன.
நிலம் தமிழகத்தில் இருப்பதால், அங்கேயே பயிர்க்கடனும், நகைக் கடனும் பெற்றுத் தங்களின் பொன்னான வியர்வையைச் சிந்துகிறார்கள். கடந்த காலங்களில், தமிழகத்தில் விவசாயக் கடன் மற்றும் நகைக் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்புகளை வெளியிடும்போதெல்லாம், நீங்கள் புதுச்சேரிக்காரரா? தமிழகக்காரரா? என்று எந்தப் பாகுபாடியும் பார்த்ததில்லை. எல்லோர் கஷ்டமும் ஒண்ணுதானே என்று கருதி, பாரபட்சமின்றி இவர்களது கடன்களையும் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்து வந்தனர்.
ஆனால், தற்போதைய த.வெ.க. அரசு தமிழ்நாட்டில் பொறுப்பேற்றுள்ள சூழலில், தமிழகத்தில் நிலம் வாங்கிப் பயிர்க்கடன் பெற்று விவசாயம் செய்யும் புதுச்சேரி விவசாயிகளின் கடன்கள் மட்டும் இன்னும் தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லை. பயிர் தள்ளுபடிக்காக புதுச்சேரி விவசாயிகளைப் பற்றிய விவரங்களை தமிழக அரசு திரட்டியது.
ஆனாலும், அடுத்த கட்ட அறிவிப்பு மட்டும் இன்னும் வரவில்லை. இதனால் புதுச்சேரி விவசாயிகளின் நெஞ்சில் இப்போதும் ஒரு பெரும் கவலைத் தீ எரிந்துகொண்டுதான் இருக்கிறது.
த.வெ.க. கூட்டணியில் இல்லாவிட்டாலும், புதுச்சேரி முதல்வர் ரங்கசாமிக்கும், தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கும் இடையே நல்லதொரு இணக்கமான நட்பு இருக்கிறது. விஜய் கட்சி ஆரம்பிக்கும் முன், புரோட்டோகால் எதைப் பற்றியும் கவலைப்படாமல், நேராகப் பனையூருக்கே சென்று விஜய்க்கு வாழ்த்தும் ஆசீர்வாதமும் வழங்கியவர் முதல்வர் ரங்கசாமி.. அதேபோல், தமிழக முதல்வருக்குப் பக்கபலமாக இருக்கும் தமிழக அமைச்சர் ஆனந்தும், ரங்கசாமியின் சிஷ்யப் பிள்ளைதான்.
புதுச்சேரிக்கு வரும்போதெல்லாம் நேராக முதல்வரைச் சந்தித்து ஆசி பெறாமல் அவர் செல்வதே கிடையாது. இப்படிப்பட்ட அசாத்தியமான அரசியல் செல்வாக்கும், பாசமும் உள்ள முதல்வர் ரங்கசாமிக்கு, இந்த விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி பிரச்னையைத் தீர்ப்பது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை.
முதல்வர் ரங்கசாமி நினைத்தால், ஒரே ஒரு போன் கால் மூலமாக தமிழக முதல்வரிடம் பேசி, புதுச்சேரி விவசாயிகளின் ஒட்டுமொத்தப் பயிர்க் கடனையும் தள்ளுபடி செய்ய வைத்து அவர்களின் வாழ்க்கையில் வசந்தத்தை மலரச் செய்துவிட முடியும். விவசாயிகளின் விடியலை நோக்கி தமிழக முதல்வருடன் ரங்கசாமி எப்போது பேச போகிறார்? நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர் புதுச்சேரி விவசாயிகள்.