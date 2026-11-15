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அரசு பெண்கள் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா

அரசு பெண்கள் பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா

UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM

ADDED : நவ 14, 2026 06:24 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM ADDED : நவ 14, 2026 06:24 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி, சவராயலு நாயக்கர் பெண்கள் உயர்நிலைப் பள்ளியில் மாவட்ட அரிமா சங்கம் சார்பில் குழந்தைகள் தின விழா நடந்தது.

மாவட்ட தலைவர் பாஸ்கரன் தலைமை தாங்கினார். விழாவில், மாவட்ட கவர்னர்கள் கனகதாரன், சிவகாந்தன் ஆகியோர் பங்கேற்று, பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கினர்.

ரவி மாணவிகளுக்கு பிஸ்கட் பாக்கெட் வழங்கினார். வட்டாரத் தலைவர்கள் சபாஸ்டின் மார்ஷல், தனசேகரன், மாவட்டத் தலைவர்கள் தியாகராஜன், சுரேஷ், கார்த்திகேயன், பாண்டிச்சேரி சென்ட்ரல் அரிமா சங்கம் தலைவர் தமிழரசன், பாண்டிச்சேரி ப்ரைடு சங்கத் தலைவி கல்பனா விவேகானந்தன், மற்றும் உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

விழாவில், ராஜ்குமார் தொகுத்து வழங்கினார். ஏற்பாடுகளை தலைமை ஆசிரியர்கள் குணசுந்தரி, கணபதி, குமாரி மற்றும் ஆசிரியர்கள் செய்திருந்தனர்.

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