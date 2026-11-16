காட்டுக்குப்பம் அரசு பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
காட்டுக்குப்பம் அரசு பள்ளியில் குழந்தைகள் தின விழா
UPDATED : நவ 15, 2026 09:15 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:12 PM
புதுச்சேரி: பாகூர் கொம்யூன், காட்டுக்குப்பம் அரசு தொடக்கப்பள்ளியில், கடந்த 1982–86 ஆண்டில் 40 ஆண்டுகளுக்கு முன் படித்த முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பில், குழந்தைகள் தின விழா கொண்டாடப்பட்டது.
தலைமை ஆசிரியர் தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு அழைப்பாளர்கள் பள்ளியில் கடந்த 1972ல் படித்த கருணாநிதி, அரசு தொழில்நுட்பத் துறை அதிகாரி பிரபாகரன் ஆகியோர் வாழ்த்திப் பேசினர்.
முன்னாள் மாணவர்கள் சரவணன், நாராயணன், வாஞ்சிநாதன், பார்த்திபன், பொற்கொடி, அன்னபூரணி உள்ளிட்டோர், மாணவ, மாணவிகளுக்கு குழந்தைகள் தின வாழ்த்து தெரிவித்து, நோட்டுப் புத்தகம், எழுது பொருட்கள், இனிப்பு வழங்கினர்.
மேலும் அரசு சார்பில் நடந்த குழந்தைகள் தின விழா போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கினர். ஏற்பாடுகளை ஆசிரியைகள் தேவி, ஜானகி, நித்யா, செந்தமிழ்செல்வி, சித்ரா, தமிழ்ச்செல்வி, சங்கரி, ஜெயா ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.
தொடர்ந்து மாணவர்கள் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதேபோல் முன்னாள் மாணவர்கள் சார்பில் அங்குள்ள அங்கன்வாடியிலும் குழந்தைகள் தினவிழா கொண்டாப்பட்டது.